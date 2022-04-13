Обміняють у Росію чи дадуть довічне. Що буде з Медведчуком після затримання
12 квітня СБУ затримала нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він втік з-під домашнього арешту в перші дні початку повномасшабної війни, ховався півтора місяці й ось, нарешті, за словами президента Зеленського, вирішив спробувати виїхати з країни, де його й упіймали спецслужби. Фокус розбирався, що чекає на затриманого кума Володимира Путіна.
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Чи реально обміняти Медведчука та на кого
Один із варіантів подальшої долі затриманого 12 квітня нардепа Віктора Медведчука — обмін із Росією. Володимир Зеленський запропонував правоохоронцям та українським військовим розглянути таку можливість. Зрештою, Путін любить говорити, що Росія "своїх" не кидає, а натомість на підозрюваного в держзраді Медведчука Україна могла б повернути додому своїх полонених.
"Путін любить розповідати, що вони своїх не кидають. Тож може й забрати (Медведчука). Щоправда, чи захоче сам нардеп їхати до Росії — велике питання. Якби хотів, напевно там би вже опинився", — каже Фокусу політолог Ігор Петренко. А його колега, політолог Олег Постернак нагадує, що Росія до Медведчука теж має питання. Ширилася інформація, що кум Путіна "злив величезну масу грошей", виділених на російську пропаганду в Україні, даремно. План щодо безкровного захоплення України політичним шляхом він провалив. Тож, можливо, в Україні під вартою втікачеві буде безпечніше.
Крім того, Постернак зазначає, що обміняти Медведчука з погляду українського закону непросто, оскільки він громадянин України. Хоча не можна заперечувати наявність у нього російського паспорта.
Поки що Росія не підтвердила своїм журналістам навіть інформацію щодо затримання Медведчука в Україні. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, в Україні зараз "така кількість фейків", що "сприймати відразу це (повідомлення про затримання Медведчука) за істину в першій інстанції було б неправильним".
Час боятися
Віктор Медведчук — цінний свідок для українських правоохоронців, втрачати йому нічого і він може дати свідчення проти деяких своїх соратників, а також пролити світло на справу п'ятого президента Петра Порошенка, якого також підозрюють у держзраді. І хоча Володимир Зеленський уклав із Петром Порошенком на час війни негласне перемир'я, це не означає, що після війни Банкова не захоче скористатися отриманою від Медведчука інформацією, кажуть Фокусу ескперти.
"Зараз проводиться допит за багатьма епізодами, за його пособниками", — зазначає Петренко. Ймовірно, надалі до кримінальних справ кума Путіна, за якими він проходить як підозрюваний, додадуть нові епізоди.
"Буде розслідування за законом про колаборантів. І цей закон для Медведчука значно небезпечніший, ніж справа про держзраду, тому що тут не буде півтонів. А якщо внесуть зміни до статті про держзраду, Медведчуку врешті-решт можуть просто дати довічне", — продовжує Петренко. Нагадаємо, максимальний захід за законом про колаборантів — 15 років в'язниці. Також нещодавно правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт "Ні кроку назад!", який передбачає призначити найвищу міру покарання за державну зраду та диверсії в умовах воєнного стану.
Інші справи Медведчука теж не закриють, вважають експерти, але, швидше за все, розслідування на повну силу продовжать після війни, оскільки на сьогоднішній день є інші пріоритети.
"Правоохоронні органи сьогодні перевантажені, є брак кадрів, більшість сил кинуто на збір доказів щодо воєнних злочинів Росії. Ніхто не скаже, що Медведчук зараз не в пріоритеті, швидше за все, його справу можуть тимчасово відкласти", — пояснює Петренко.
Нагадаємо, Віктор Медведчук перебував під домашнім арештом як підозрюваний у справі про держзраду, коли в Україні розпочалася війна. Офіційно не відомо, хто саме допоміг втекти куму Путіна з-під домашнього арешту в перші дні повномасшабного вторгнення Росії в Україну — у Центрі протидії корупції стверджували, що таке не могло статися без відома заступника голови ОП Олега Татарова, який нібито й допоміг Медведчуку втекти. Проте на Банковій таку інформацію не підтверджували.
12 квітня СБУ затримала нардепа-втікача Медведчука: розпатланого, брудного, у військовому камуфляжі. За словами президента Зеленського, після 48-денної гри у хованки кум Путіна намагався втекти з України. Куди він прямував і де до цього ховався, доки не розголошують.