Обміняють у Росію чи дадуть довічне. Що буде з Медведчуком після затримання

12 квітня СБУ затримала нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він втік з-під домашнього арешту в перші дні початку повномасшабної війни, ховався півтора місяці й ось, нарешті, за словами президента Зеленського, вирішив спробувати виїхати з країни, де його й упіймали спецслужби. Фокус розбирався, що чекає на затриманого кума Володимира Путіна.

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Чи реально обміняти Медведчука та на кого

Один із варіантів подальшої долі затриманого 12 квітня нардепа Віктора Медведчука — обмін із Росією. Володимир Зеленський запропонував правоохоронцям та українським військовим розглянути таку можливість. Зрештою, Путін любить говорити, що Росія "своїх" не кидає, а натомість на підозрюваного в держзраді Медведчука Україна могла б повернути додому своїх полонених.

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"Путін любить розповідати, що вони своїх не кидають. Тож може й забрати (Медведчука). Щоправда, чи захоче сам нардеп їхати до Росії — велике питання. Якби хотів, напевно там би вже опинився", — каже Фокусу політолог Ігор Петренко. А його колега, політолог Олег Постернак нагадує, що Росія до Медведчука теж має питання. Ширилася інформація, що кум Путіна "злив величезну масу грошей", виділених на російську пропаганду в Україні, даремно. План щодо безкровного захоплення України політичним шляхом він провалив. Тож, можливо, в Україні під вартою втікачеві буде безпечніше.

Крім того, Постернак зазначає, що обміняти Медведчука з погляду українського закону непросто, оскільки він громадянин України. Хоча не можна заперечувати наявність у нього російського паспорта.

Поки що Росія не підтвердила своїм журналістам навіть інформацію щодо затримання Медведчука в Україні. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, в Україні зараз "така кількість фейків", що "сприймати відразу це (повідомлення про затримання Медведчука) за істину в першій інстанції було б неправильним".

Час боятися

Віктор Медведчук — цінний свідок для українських правоохоронців, втрачати йому нічого і він може дати свідчення проти деяких своїх соратників, а також пролити світло на справу п'ятого президента Петра Порошенка, якого також підозрюють у держзраді. І хоча Володимир Зеленський уклав із Петром Порошенком на час війни негласне перемир'я, це не означає, що після війни Банкова не захоче скористатися отриманою від Медведчука інформацією, кажуть Фокусу ескперти.

[ + – ] Під час затримання 67-річний Медведчук був одягнений у форму ЗСУ Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Зараз проводиться допит за багатьма епізодами, за його пособниками", — зазначає Петренко. Ймовірно, надалі до кримінальних справ кума Путіна, за якими він проходить як підозрюваний, додадуть нові епізоди.

"Буде розслідування за законом про колаборантів. І цей закон для Медведчука значно небезпечніший, ніж справа про держзраду, тому що тут не буде півтонів. А якщо внесуть зміни до статті про держзраду, Медведчуку врешті-решт можуть просто дати довічне", — продовжує Петренко. Нагадаємо, максимальний захід за законом про колаборантів — 15 років в'язниці. Також нещодавно правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт "Ні кроку назад!", який передбачає призначити найвищу міру покарання за державну зраду та диверсії в умовах воєнного стану.

Інші справи Медведчука теж не закриють, вважають експерти, але, швидше за все, розслідування на повну силу продовжать після війни, оскільки на сьогоднішній день є інші пріоритети.

[ + – ] Росія має до Медведчука свої питання: можливо, під вартою в Україні йому буде безпечніше Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Правоохоронні органи сьогодні перевантажені, є брак кадрів, більшість сил кинуто на збір доказів щодо воєнних злочинів Росії. Ніхто не скаже, що Медведчук зараз не в пріоритеті, швидше за все, його справу можуть тимчасово відкласти", — пояснює Петренко.

Нагадаємо, Віктор Медведчук перебував під домашнім арештом як підозрюваний у справі про держзраду, коли в Україні розпочалася війна. Офіційно не відомо, хто саме допоміг втекти куму Путіна з-під домашнього арешту в перші дні повномасшабного вторгнення Росії в Україну — у Центрі протидії корупції стверджували, що таке не могло статися без відома заступника голови ОП Олега Татарова, який нібито й допоміг Медведчуку втекти. Проте на Банковій таку інформацію не підтверджували.

12 квітня СБУ затримала нардепа-втікача Медведчука: розпатланого, брудного, у військовому камуфляжі. За словами президента Зеленського, після 48-денної гри у хованки кум Путіна намагався втекти з України. Куди він прямував і де до цього ховався, доки не розголошують.