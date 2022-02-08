Сидіть удома. Який вигляд має домашній арешт для українських політиків – від Порошенка до Медведчука

Скільки сидить під домашнім арештом Медведчук і що таке особисті зобов'язання, які дав суду Петро Порошенко? Чому Сергій Стерненко відбував домашній арешт у Києві, хоч прописаний у Одесі? Чи правда, що судді Чаусу теж довелося носити електронний браслет? Фокус дізнався, що за запобіжний захід — домашній арешт, і якими можуть бути нюанси його застосування.

Для України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту – порівняно молода практика, яка з'явилася у 2012 році після набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу. Водночас сьогодні домашній арешт застосовується досить активно. Адвокат Іван Ліберман пояснив Фокусу, за яких обставин і кому обирають такий запобіжний захід, скільки може тривати арешт і чим він закінчується.

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Застосування домашнього арешту

Домашній арешт не вважається покаранням за скоєння злочину, це превентивний захід, за допомогою якого контролюють підозрюваного та стимулюють його належну поведінку. При цьому домашній арешт за суворістю є другим після утримання під вартою.

Обрання такого запобіжного заходу стосується лише тих громадян, яким за скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

"Застосовується домашній арешт у тому випадку, коли сторона звинувачення змогла довести суду, що підозрюваний може ухилятися від слідства, спробувати втекти з країни, може застосовувати тиск на свідків чи суддів, на потерпілих, понятих та інших учасників процесу, може знищити ключові докази чи документи в справі", — каже адвокат Іван Ліберман.

Існує два види домашнього арешту: частковий і цілодобовий

Частковий застосовується у певний час доби, – як правило, у нічний. Судом такий захід може бути застосований щодо людини, якій необхідно вдень ходити на роботу або навчання (якщо під слідством перебуває неповнолітній). Іноді нічний домашній арешт суд призначає як послаблення після цілодобового домашнього арешту.

Термін і місце перебування під домашнім арештом

Відповідно до статті 181 КПК України, домашній арешт застосовується на строк до двох місяців. Однак Іван Ліберман зазначає, що в Україні цей термін часто збільшується, як правило, через те, що слідство не встигає зібрати всі докази в справі до початку суду. У цьому термін домашнього арешту під час досудового розслідування в межах одного кримінального провадження неспроможна перевищувати шість місяців.

10 місяців для Медведчука й особисті зобов'язання для Порошенка

[ + – ] Віктору Медведчуку нещодавно продовжили домашній арешт на два місяці – до 10 березня Фото: Громадське

За бажання слідство може оминути й це обмеження. Наприклад, народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку нещодавно продовжили домашній арешт на два місяці – до 10 березня. Його адвокати наполягають на незаконності такого рішення, адже в такому разі загальний термін перебування під домашнім арештом перевищить пів року.

Проте кримінальні провадження, за якими призначено цей запобіжний захід, – різні. Спочатку Медведчука помістили під цілодобовий домашній арешт у справі розграбування національних ресурсів України в окупованому Криму. Проте на початку листопада 2021 року арешт замінили на особисті зобов'язання підозрюваного. Водночас Медведчук отримав нову підозру в справі, у якій його підозрюють у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО на підконтрольну територію України. За цим епізодом йому призначено домашній арешт.

До речі, особисті зобов'язання – найм'якіший запобіжний захід, він вимагає від підозрюваного виконати накладені на нього судом обов'язки, наприклад, здати внутрішній і закордонні паспорти та прибути до слідчого на першу вимогу, як це було у випадку з експрезидентом Петром Порошенком.

За якою адресою слід відбувати домашній арешт? І чому Сергій Стерненко відбував домашній арешт у Києві

Житло, у якому відбувають домашній арешт, суд призначає за місцем прописки підозрюваного. Проте сторона захисту може клопотати про зміну місця виконання запобіжного заходу.

"Якщо підозрюваний не проживає за місцем прописки або це місце є непридатним для проживання, суд може обрати інше житло для домашнього арешту з прохання сторони захисту", — говорить Іван Ліберман.

Це може бути будь-яке приміщення, яке перебуває в постійному чи тимчасовому володінні підозрюваного, навіть орендована квартира.

Наприклад, адресу цілодобового домашнього арешту для громадського діяча Сергія Стерненка змінили з фактичного за місцем прописки на адресу постійного місця проживання. Оскільки активіст прописаний у військовій частині Одеси, суд задовольнив клопотання сторони захисту, і Стерненка помістили під домашній арешт у Києві.

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"В ухвалі суду окремо прописують умови запобіжного заходу, – каже адвокат. – Якщо людина живе одна, без сім'ї, в ухвалі прописується, що вона, перебуваючи під домашнім арештом, може виходити в магазин або аптеку, яка розташована на певній відстані. Якщо підозрюваний живе із сім'єю, яка купує для нього продукти, такої можливості може й не бути”.

При цьому законодавством не встановлено жодних обмежень щодо занять, зустрічей, телефонних розмов, користування інтернетом заарештованим. Головний обов'язок поміщеного під домашній арешт – перебування за встановленим судом місцем у певний час.

[ + – ] Електронний браслет посилає сигнал про пересування людини, яка перебуває під домашнім арештом Фото: GettyImages.com

Як контролюють дотримання умов домашнього арешту

Після винесення судом запобіжного заходу поліція відразу ставить на облік підозрюваного, вона ж і контролює його. Якщо йдеться про цілодобовий домашній арешт, поліцейські відвідують житло, як правило, вдень. Контрольні візити мають відбуватися не рідше одного разу на тиждень. Поліцейські можуть контролювати підозрюваного і по телефону, причому дзвонити не тільки йому, а й членам його сім'ї або іншим людям, які з ним проживають.

Якщо запобіжний захід був обраний у вигляді нічного домашнього арешту, а вдень підозрюваний ходить на роботу, поліція може надсилати письмові звернення до роботодавців із проханням сприяти в контролі за його поведінкою.

Якщо під час виконання запобіжного заходу підозрюваний змушений порушити умови домашнього арешту, наприклад, покинув квартиру під час пожежі в будинку, необхідно надати докази цього поліції. Інакше умови домашнього арешту вважатимуться порушеними.

"Якщо доведено, що підозрюваний порушив умови перебування під домашнім арештом, слідство клопочеться про зміну запобіжного заходу на більш суворий, і, як правило, людину відправляють у СІЗО", — говорить Іван Ліберман.

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Також можливе покладання на підозрюваного додаткових обов'язків. Наприклад, його можуть зобов'язати носити електронний браслет, який посилає сигнал про рух людини, а при порушенні меж допустимої зони або при спробі зняти пристрій сигналізує про це на пульт контролю.

Такий додатковий захід до основного у вигляді домашнього арешту обирають для підозрюваних, які вважаються особливо небезпечними злочинцями або можуть легко втекти.

Суддя Чаус і Владислав Мангер носили електронні браслети – за рішенням суду

Наприклад, у 2021 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення призначити екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Прилад для відстеження та фіксації місцезнаходження носив голова Херсонської облради Владислав Мангер – фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Крім цього, він повинен був бути в слідчого за першою вимогою.