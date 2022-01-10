Вдома 10 місяців: суд продовжив арешт Медведчуку ще на 60 днів

Законодавство свідчить, що сукупний термін утримання під домашнім арештом не може перевищувати шість місяців. Замість представників ОГП на засідання Медведчука прийшли районні прокурори.

Печерський суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку. Рішення ухвалив 10 січня суддя Олег Білоцерковець, повідомив у Facebook нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

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Домашній арешт опозиціонеру подовжили на 60 днів.

За словами Кузьміна, рішення Печерського суду є незаконним, тому що максимальний сукупний термін домашнього арешту не може перевищувати шість місяців.

Зазначимо, ст. 181 Кримінально-процесуального кодексу говорить, що "сукупний термін утримання людини під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців".

Також відомо, що прокурорів Офісу генпрокурора не було на сьогоднішньому засіданні – натомість прийшли підлеглі з районної прокуратури. Кузьмін зазначив, що це також є порушенням закону.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Віктор Медведчук отримав нові підозри — у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації в Україні. Правоохоронці стверджують, що опозиціонер замішаний у "вугільній справі", коли постачання вугілля в Україну з ПАР було зірвано, що створило енергокризу. Через це було налагоджено незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.

У травні Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді та спробі розграбування національних ресурсів в анексованому Криму. Також правоохоронці підозрюють Медведчука в тому, що він передав секретну інформацію про ЗСУ до Росії.