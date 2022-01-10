Дома 10 месяцев: суд продлил арест Медведчуку еще на 60 дней

Законодательство гласит, что совокупный срок содержания под домашним арестом не может превышать шести месяцев. Вместо представителей ОГП на заседание по Медведчуку пришли районные прокуроры.

Печерский суд Киева продлил домашний арест народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Решение принял 10 января судья Олег Белоцерковец, сообщил в Facebook нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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Домашний арест оппозиционеру продлили на 60 дней.

По словам Кузьмина, решение Печерского суда незаконное, потому что максимальный совокупный срок домашнего ареста не может превышать шести месяцев.

Отметим, ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что "совокупный срок содержания человека под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев".

Также известно, что прокуроров Офиса генпрокурора не было на сегодняшнем заседании — вместо них пришли подчиненные из районной прокуратуры. Кузьмин отметил, что это также является нарушением закона.

Напомним, что в октябре 2021 года Виктор Медведчук получил новые подозрения — в госизмене и содействии деятельности террористической организации в Украине. Правоохранители утверждают, что оппозиционер замешен в "угольном деле", когда поставки угля в Украину из ЮАР были сорваны, что создало энергокризис. Из-за этого были налажены незаконные поставки угля из ОРДЛО.

В мае Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене и попытке разграбления национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Также правоохранители подозревают Медведчука в том, что он передал секретную информацию про ВСУ в Россию.