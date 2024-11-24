Сон на роботі приніс чоловікові $48 тисяч

Компанія-роботодавець у повідомленні про звільнення нагадала чоловікові про нульову терпимість до порушень трудової дисципліни. Однак суд вирішив, що це було єдине порушення працьовитого співробітника за 20 років, і звільнення – "надмірний і необґрунтований крок".

Китайця на ім'я Чжан звільнило керівництво хімічної компанії в Тайсіні, провінція Цзянсу на південному сході країни, де той 20 років працював менеджером, після того, як камери відеоспостереження зафіксували його сон за робочим столом після поїздки по справах компанії, що тривала до опівночі напередодні ввечері. Однак зрештою чоловік не залишився в боргу і відсудив у роботодавців компенсацію в розмірі 350 тисяч юанів ($48 тисяч), пише South China Morning Post.

Через два тижні після того, як Чжана помітили сплячим, відділ кадрів компанії опублікував звіт, де йшлося про те, що менеджер був "спійманий сплячим на роботі через перевтому", документ, який Чжан підписав.

Камери відеоспостереження зафіксували сон співробітника на робочому місці Фото: JSTV.com

Згідно із записом розмови WeChat, поширеним в Інтернеті, співробітник відділу кадрів запитав: "Менеджер Чжан, як довго ви спали того дня?", на що він відповів: "Приблизно годину або близько того".

Згодом, після консультації з профспілкою, компанія видала Чжану офіційне повідомлення про звільнення, пославшись на серйозне порушення правил компанії.

"Товаришу Чжан, ви приєдналися до компанії у 2004 році та підписали безстроковий трудовий договір. Однак ваша поведінка, пов'язана зі сном на робочому місці, є серйозним порушенням політики компанії щодо нульової терпимості до дисципліни. Отже, зі схвалення профспілки компанія вирішила звільнити вас, поклавши кінець усім трудовим відносинам між вами і компанією", — йшлося в повідомленні.

Таке формулювання причини звільнення серйозно обурило чоловіка, і він вирушив до суду, щоб оскаржити рішення компанії.

Розглянувши позов, суддя дійшов висновку, що, хоча роботодавці й мають право розривати угоди через порушення правил, такі звільнення мають відповідати певним умовам, включно з завданням значної шкоди.

За словами судді Народного суду Тайсіна Цзюй Ці, сон на роботі був першим порушенням Чжана за два десятиліття і не завдав компанії серйозної шкоди. Видатні показники трудової діяльності чоловіка, що підтверджуються підвищенням зарплати, також вплинули на вердикт. У підсумку його звільнення суд визнав "надмірним і необґрунтованим", а компанію зобов'язав виплатити звільненому співробітнику солідну компенсацію.

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