Сон на работе принес мужчине $48 тысяч

Компания-работодатель в уведомлении об увольнении напомнила мужчине о нулевой терпимости к нарушениям трудовой дисциплины. Однако суд решил, что это было единственное нарушение трудолюбивого сотрудника за 20 лет, и увольнение – "чрезмерный и необоснованный шаг".

Китаец по имени Чжан был уволен руководством химической компании в Тайсине, провинция Цзянсу на юго-востоке страны, где 20 лет трудился менеджером, после того, как камеры видеонаблюдения запечатлели его спящим за рабочим столом после поездки по делам компании, которая продолжалась до полуночи накануне вечером. Однако в конечном итоге мужчина не остался в долгу и отсудил у работодателей компенсацию в размере 350 тысяч юаней ($48 тысяч), пишет South China Morning Post.

Через две недели после того, как Чжана заметили спящим, отдел кадров компании опубликовал отчет, где говорилось, что менеджер был "пойман спящим на работе из-за переутомления", документ, который Чжан подписал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали сон сотрудника на рабочем месте Фото: JSTV.com

Согласно записи разговора WeChat, распространенной в Интернете, сотрудник отдела кадров спросил: "Менеджер Чжан, как долго вы спали в тот день?" на что он ответил: "Примерно час или около того".

Впоследствии, после консультации с профсоюзом, компания выдала Чжану официальное уведомление об увольнении, сославшись на серьезное нарушение правил компании.

"Товарищ Чжан, вы присоединились к компании в 2004 году и подписали бессрочный трудовой договор. Однако ваше поведение, связанное со сном на рабочем месте, является серьезным нарушением политики компании по нулевой терпимости к дисциплине. Следовательно, с одобрения профсоюза компания решила уволить вас, положив конец всем трудовым отношениям между вами и компанией", — говорилось в уведомлении.

Такая формулировка причины увольнения серьезно возмутила мужчину, и он отправился в суд, чтобы оспорить решение компании.

Рассмотрев иск, судья пришел к выводу, что, хотя работодатели и имеют право расторгать договоры за нарушение правил, такие увольнения должны соответствовать определенным условиям, включая нанесение значительного ущерба.

По словам судьи Народного суда Тайсина Цзюй Ци, сон на работе был первым нарушением Чжана за два десятилетия и не нанес компании серьезного вреда. Выдающиеся показатели трудовой деятельности мужчины, подтверждаемые повышением зарплаты, также оказали влияние на вердикт. В итоге его увольнение суд признал "чрезмерным и необоснованным", а компанию обязал выплатить уволенному сотруднику солидную компенсацию.

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