"Жартував" під час слухання: Тищенко хоче змінити суддю через фейки про "кумів" (відео)

Нардеп Микола Тищенко та його адвокат під час судового засідання вимагали змінити прокурорів, секретаря суду, суддю, місце розгляду справи. Мета засідання — обрання запобіжного заходу для політика, який прогулювався вулицями всупереч закону.

14 листопада в Печерському суді міста Києва продовжили розгляд справи про зміну запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка. Суддя не встиг прийняти рішення, оскільки протягом кількох годин реагував на протести політика та його адвоката. Серед іншого, нардеп пропонував змінити суддю, оскільки начебто є фейки у соцмережах, що вони "куми". Фрагмент заяви Тищенка і момент, коли вона викликала сміх у присутніх, опублікували в Telegram-каналі "Обоз".

Тищенко розповів про публікації в Telegram-каналах, у яких його та суддю підозрюють у родинних зв'язках. З його слів, він особисто їх не бачив, але бачив адвокат. Коли присутні поцікавились, у якому саме джерелі з'явилась ця інформація, адвокат відповів, що не пам'ятає.

"Вони кажуть, що ми з вами знаходимось у родинних зв'язках. Навіть вони іноді кажуть, що ми з вами куми. Тобто ви мій кум. Це така вже маячня. Тому я не хочу, щоб хтось нас з вами вважав в якихось родинних зв'язках. Я не хочу цього чути", сказав Тищенко.

Після цього нардеп підтримав позицію адвоката щодо відводу судді.

Справа Тищенка — деталі суду

Про подальший перебіг подій на засідання, на якому мали обрати запобіжний захід нардепу, розповіло видання "Громадське". Як пояснили журналісти, спершу Тищенко відмовився від державного адвоката, потім адвоката заявив про відвід секретаря суду (через те, що працівник начебто не викликав якогось свідка), прокурорів (через те, що вони упереджені), суддю (через фейки про "кумів"). Крім того, політик пропонував перенести розгляд з Печерського суду у Шевченківський. Вислухавши підсудного, а також прокурорів, які говорили про навмисне затягування справи, суддя відмовив у всіх клопотаннях, ідеться у статті. В підсумку засідання завершилось нічим: оголосили перерву на "невизначений час", а Тищенку так і не змінили запобіжний захід.

"Я — перша людина в історії України, до якої застосовуються відповідні практики. Перша. Більш нікого немає. Я піонер в цій сьогоднішній справі. До мене такого ще не було", — навели журналісти скарги Тищенка, за які він отримав додаткове попередження від судді.

Зазначимо, Фокус писав про підозри правоохоронців щодо Миколи Тищенка. У червні 2024 року група людей у балаклавах напала на колишнього військовослужбовця, який прогулювався з дитиною у візочку у центрі Дніпра. Військового побили, а потім з'ясувалось, що бійки може бути причетний нардеп Микола Тищенка.

Політику оголосили підозру і він мав би перебувати під домашнім арештом. Втім, 13 листопада нардепа Тищенка помітили на вулиці, якою він вільно прогулювався всупереч вимозі закону.

Нагадуємо, 9 жовтня пластичний хірург розповів Фокусу, що відбувається з обличчям Тищенка, яке суттєво змінилось протягом останніх п'яти років.