Попри запобіжний захід: Тищенко розповів, чому вирішив прогулятися Києвом (відео)

Нардеп Тищенко каже, що не розуміє "сенсаційності" в тому, що він пройшовся вулицями Києва, адже просто йшов на засідання суду у своїй справі.

Народний депутат України Микола Тищенко був помічений на вулицях Києв попри міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Мотивацію свого вчинку політик пояснив на відео у своєму Telegram.

За його словами, він направлявся щодо розгляду своєї справи з дому до приміщення суду. Політик також висловив здивування тим, що його обговорюють так, ніби це є "найголовнішою сенсацією в країні".

"Коли так вже скучили по Тищенко, що навіть шлях від дому до суду стає найголовнішою сенсацією в країні. Дякую, що не забуваєте. Все норм, скоро побачимось!", — сказав Тищенко на відео.

Раніше Київський апеляційний суд залишив чинною міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для народного депутата. Його підозрюють в тому, що він є причетним у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Нагадаємо, Фокус писав про новий скандал з депутатом Верховної Ради Миколою Тищенком. На цей раз його підозрюють в побитті ексвійськового в Дніпрі. В результаті нардеп отримав підозру, в нього провели обшуки та відбулося засідання суду, де йому оголосили вирок.

Також ми розповідали, що пластичний хірург пояснив, що відбувається з обличчям Миколи Тищенка. Пластичний хірург проаналізував зовнішні зміни 52-річного нардепа, обличчя якого помітно змінилося за останні п'ять років.