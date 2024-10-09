Штучні риси обличчя та сильні набряки: пластичний хірург пояснив, що відбувається з обличчям Миколи Тищенка

Пластичний хірург проаналізував зовнішні зміни 52-річного Миколи Тищенка, обличчя якого помітно змінилося за останні п'ять років.

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Український ресторатор та політик Микола Тищенко помітно змінився зовні за останні п'ять років. Зовнішні зміни чоловіка можна побачити неозброєним оком просто переглянувши його світлини датовані 2019-2020 роками та сьогодні. На фото явно видно, що з часом обличчя Миколи Тищенка стало виглядати інакше, тому Фокус звернувся за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, який пояснив чим можуть бути зумовлені такі зміни.

Так, за словами Сергія Королюка, констатувати, що політик мав хірургічні операції на обличчі він не може, ба більше, переконаний, що їх у Тищенка не було, адже такі операції потребують тривалого періоду реабілітації. Враховуючи, що Микола Тищенко веде активну політичну діяльність і часто його можна побачити в Верховній Раді, то можна зробити висновок, що все ж до послуг пластичного хірурга він не звертався, адже в іншому разі його тривалий час не було б в публічному просторі.

"Якщо проаналізувати зовнішність Колі Тищенка, можна зробити висновок, що слідів пластичних операцій у нього немає. Судячи з його активної публічної діяльності, також не спостерігається ознак серйозних стресів чи захворювань. Він регулярно відвідує засідання Верховної Ради та публікує контент, який не вказує на тривалі періоди відновлення, що могли б свідчити про хірургічне втручання або хворобу. Пластична операція, як правило, потребує значного часу для реабілітації, проте у його випадку такого не було помічено", — пояснив Сергій Королюк.

Пластичний хірург також підкреслив, що все ж з плином часу у Тищенка з’явилися природні вікові зміни — носогубні складки, носослізні борозни та деяке опущення тканин обличчя. Імовірно, припускає Сергій Королюк, ці зміни йому не сподобалися, і він вирішив скоригувати їх за допомогою косметологічних процедур.

Микола Тищенко Фото: колаж Фокус

"При детальнішому розгляді його обличчя можна припустити, що були виконані ін’єкції краси. Хоча стверджувати це зі 100% впевненістю складно, ймовірно, йдеться про філери та ботулотоксин (наприклад, Botox або Dysport). Їх могли вводити в область чола, міжбрівних складок та зону навколо очей для усунення зморшок. Можливо, також використовували препарати на основі гіалуронової кислоти у зоні скул, щік та носогубних складок", — додав лікар.

Як відомо, аргументував свої доводи пластичний хірург, ін’єкції краси можуть мати побічні ефекти. Наприклад, гіалуронова кислота здатна притягувати воду, що іноді призводить до набряклості обличчя, надаючи йому дещо надутого вигляду. Це може свідчити про неправильний підбір препарату або про його неякісне введення. Оскільки для чоловіків і жінок використовуються різні препарати, можливо, косметолог, який спеціалізується на роботі з жінками, не врахував усіх нюансів при роботі з чоловічим обличчям. У результаті, на прикладі обличчя Миколи Тищенка, можна побачити, як воно набуло штучних рис, стало набряклим і виглядає перенапруженим.

"Хоча явних ознак пластичних операцій у Колі Тищенка немає, зміни на його обличчі, які стали помітними для всіх, можуть бути наслідком ін’єкцій краси та невдалих косметологічних рішень", — резюмував Сергій Королюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції.

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