Набрав вагу та постарішав: як за три роки змінилася зовнішність Потапа

Олексій Потапенко — репер та продюсер, кар’єра якого свого часу була на піку популярності. З початку повномасштабного вторгнення на територію Україні, яке розпочала Росія, Олексій Потапенко отримав неоднозначну репутацію у суспільстві. Так, в мережі його часто звинувачують в співпраці з росіянами та неоднозначній позиції щодо війни в Україні. Натомість, сам репер, попри усю критику, продовжує розвивати свою кар’єру, але вже за межами України.

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У соціальних мережах Потап активно показує своє життя за кордоном, однак важко не помітити те, як зовні змінився артист. Саме тому Фокус вирішив звернутися за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, щоб він проаналізував, як за останні кілька років змінився Олексій Потапенко та чи звертався артист за допомогою до пластичної хірургії, щоб мати кращий вигляд.

"Сенсаційних змін у зовнішності я не бачу, як і не бачу слідів косметологічних ін'єкцій чи пластичних операцій. Можна сказати, що він постарів. Вікові зміни помітні й виражені. Ймовірно, він зараз за кордоном. Думаю, глобальних стресів у нього немає. Між фотографіями минуло три роки — цього часу достатньо, щоб проявилися вікові зміни на обличчі. Вони явно виражені, що свідчить про те, що Потап не докладає значних зусиль для збереження молодості. Аналізуючи деякі його інтерв'ю, можна сказати, що Потап не дотримується здорового способу життя. Він публічно згадував, що траплялись випадки, коли його забирала швидка зі зйомок через проблеми зі здоров'ям", — відповів Сергій Королюк.

Олексій Потапенко Фото: колаж Фокус

За словами пластичного хірурга, ймовірно, причиною швидкого старіння може бути споживання нездорової їжі, недосипання, ненормований графік, або ж зловживання різними речовинами.

Також Сергій Королюк зазначив, що у Потапа завжди були проблеми з коливанням ваги, які можна помітити переглянувши його архівні фото.

"Він то худнув, то знову поправлявся. Якийсь час тримав себе у формі, але потім розслабився. І все це, звісно, позначилося на зовнішності, особливо на обличчі. Зараз, дивлячись на фото, можна сказати, що він трохи набрав вагу, порівняно з попередніми фотографіями. Також можна констатувати більш виражений птоз обличчя, носогубні складки, зморшки стали глибшими. Сива борода також додає свого ефекту", — пояснив пластичний хірург.

Олексій Потапенко Фото: колаж Фокус

За словами лікаря, можна зробити висновок, що у Потапа відбуваються процеси старіння, однак він мало докладає зусиль, щоб залишатися у формі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції.

Крім цього, Фокус писав, як за три роки змінилася зовнішність Олега Винника.