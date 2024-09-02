Пластичні операції, алкоголь та хвороба: як змінилася зовнішність Олега Винника за три роки

Олег Винник майже три роки не вів соціальні мережі і не ділився своїм життям. За цей час артист помітно змінився зовні.

Related video

51-річний український співак Олег Винник, який вже кілька років живе в Німеччині, після довготривалої паузи знову повернувся на сцену. Артист перервав майже трирічне мовчання анонсувавши прем’єру своєї нової пісні. Звісно повернення артиста в українському шоубізнесі сприйняли по різному. Наприклад, продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський порекомендував артисту змінити свої минулі тактики і почати з чистого аркуша. Шанувальники артиста радісно сприйняли його повернення. Однак знайшлися і ті, хто заявив, що йому не місце в Україні, адже він втік, коли почалася війна. Навіть його колишній продюсер заявив, що Олег бреше про хворобу, через яку нібито виїхав з України.

Сам же артист перервав мовчання і записав своє перше офіційне звернення, в якому шанувальники змогли побачити, як за цей час артист змінився зовні. Після Винник з’явився на програмі "Говорить вся країна", де відповів на всі звинувачення у свій бік. Зокрема, він заявив, що він нікуди не тікав і не збирається за щось виправдовуватися.

Фокус вирішив звернутися за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, щоб він проаналізував зовнішні зміни артиста та відповів, чи дійсно, на його думку, він переніс хворобу, про яку нічого не хоче розповідати.

Олег Винник Фото: колаж Фокус

"Однозначно не можна по фотографії чи по відео сказати, чи була в артиста якась хвороба. Ми не можемо ні підтвердити ці здогадки, ні спростувати. Якщо говорити суто про зовнішній вигляд, то я не бачу жодних слідів виконання пластичних операцій. Так, Олег зараз виглядає гірше, ніж він виглядав до війни. Це очевидно. До війни він був весь доглянутий, з голочки, підтягнутий. Зараз на його обличчі присутні набряки", — сказав Сергій Королюк.

За його словами, зовнішні зміни артиста можуть бути спровоковані різними факторами. Пластичний хірург не виключає, що це можуть бути наслідки косметичних ін’єкцій, зловживання алкоголем, про яке згадував продюсер артиста, або ж, не виключення, наслідки хвороби.

"Що могло викликати такий ефект? Насправді причин може бути безліч. Можливо у минулому виконувались якісь косметологічні ін'єкції, які з часом можуть спричиняти набряклість тканин. Друге, що може бути причиною — вживання алкоголю. Ми також по фото не можемо стверджувати, це просто здогадки й гіпотези. Я бачив, що його продюсер говорив, що Олег зловживає алкоголем чи ще чимось. Тому і виникла така думка. Це працює для всіх однаково. Варто ввечері переборщити з алкоголем — на ранок будуть набряки на обличчі. Можливо він знімав відео саме у такий ранок. Також, звичайно, якщо в нього і справді було якесь захворювання, воно могло б також супроводжувати набряки", — пояснив пластичний хірург.

За словами Сергія Королюка все ж на його думку, Олег Винник не піддавався пластичним операціям, адже явних слідів від скальпеля на його обличчі не видно. Однак, все ж на обличчі артиста присутні вікові зміни й набряки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Винник грубо відповів Андрію Кравченко, який запропонував йому заспівати в дуеті.

Крім цього, Фокус писав, що Андрій Кравченко прокоментував грубу відмову Винника заспівати разом.