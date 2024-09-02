Пластические операции, алкоголь и болезнь: как изменилась внешность Олега Винника за три года

Олег Винник почти три года не вел социальные сети и не делился своей жизнью. За это время артист заметно изменился внешне.

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51-летний украинский певец Олег Винник, который уже несколько лет живет в Германии, после длительной паузы снова вернулся на сцену. Артист прервал почти трехлетнее молчание анонсировав премьеру своей новой песни. Конечно возвращение артиста в украинском шоубизнесе восприняли по-разному. Например, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский порекомендовал артисту изменить свои прошлые тактики и начать с чистого листа. Поклонники артиста радостно восприняли его возвращение. Однако нашлись и те, кто заявил, что ему не место в Украине, ведь он сбежал, когда началась война. Даже его бывший продюсер заявил, что Олег врет о болезни, из-за которой якобы уехал из Украины.

Сам же артист прервал молчание и записал свое первое официальное обращение, в котором поклонники смогли увидеть, как за это время артист изменился внешне. После Винник появился на программе "Говорит вся страна", где ответил на все обвинения в свою сторону. В частности, он заявил, что он никуда не убегал и не собирается за что-то оправдываться.

Фокус решил обратиться за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, чтобы он проанализировал внешние изменения артиста и ответил, действительно ли, по его мнению, он перенес болезнь, о которой ничего не хочет рассказывать.

Олег Винник Фото: коллаж Фокус

"Однозначно нельзя по фотографии или по видео сказать, была ли у артиста какая-то болезнь. Мы не можем ни подтвердить эти догадки, ни опровергнуть. Если говорить чисто о внешнем виде, то я не вижу никаких следов выполнения пластических операций. Да, Олег сейчас выглядит хуже, чем он выглядел до войны. Это очевидно. До войны он был весь ухоженный, с иголочки, подтянутый. Сейчас на его лице присутствуют отеки", — сказал Сергей Королюк.

По его словам, внешние изменения артиста могут быть спровоцированы разными факторами. Пластический хирург не исключает, что это могут быть последствия косметических инъекций, злоупотребление алкоголем, о котором упоминал продюсер артиста, или же, не исключение, последствия болезни.

"Что могло вызвать такой эффект? На самом деле причин может быть множество. Возможно в прошлом выполнялись какие-то косметологические инъекции, которые со временем могут вызывать отечность тканей. Второе, что может быть причиной — употребление алкоголя. Мы также по фото не можем утверждать, это просто догадки и гипотезы. Я видел, что его продюсер говорил, что Олег злоупотребляет алкоголем или еще чем-то. Поэтому и возникла такая мысль. Это работает для всех одинаково. Стоит вечером переборщить с алкоголем — на утро будут отеки на лице. Возможно он снимал видео именно в такое утро. Также, конечно, если у него действительно было какое-то заболевание, оно могло бы также сопровождать отеки", — пояснил пластический хирург.

По словам Сергея Королюка все же по его мнению, Олег Винник не подвергался пластическим операциям, ведь явных следов от скальпеля на его лице не видно. Однако, все же на лице артиста присутствуют возрастные изменения и отеки.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник грубо ответил Андрею Кравченко, который предложил ему спеть в дуэте.

Кроме этого, Фокус писал, что Андрей Кравченко прокомментировал грубый отказ Винника спеть вместе.