Тактические знаки российской армии и песни на один мотив: реакция представителей шоу-бизнеса на возвращение Винника

Олег Винник после начала полномасштабной войны впервые презентовал новую песню, чем вызвал бурную реакцию у представителей шоубизнеса и украинцев.

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Олег Винник впервые за 2,5 года прокомментировал слухи, что он сбежал из Украины. Реакцию певца у себя на странице в Instagram опубликовала глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон.

В частности, на фоне возвращения Олега Винника на сцену украинского шоубизнеса возникло немало дискуссий относительно его исчезновения. Произошло это из-за премьеры новой песни Олега "Мои люди". Возвращение артиста по разному восприняли как поклонники, так и представители украинского шоубизнеса.

Ответ Олега Винника

Так, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк предположил, что артист вполне имеет шансы на успех, ведь украинцам характерно быстро забывать и прощать проколы артистов.

"Наш народ так любит прощать всем и все, что я не исключаю, что Винник анонсировал какую-то песню, триумфально вернется и все забудут, что он сперва полномасштабной войны куда-то исчез и не возникал. То же самое касается Потапа. Ему сложнее. Потап, мне кажется, больше заточен на русскоязычный контент. И я считаю, что у них (Потапа и Винника) есть больше шансов, чем у тех запроданок, которые в России, приняли российское гражданство и, то есть, умножили себя на ноль точно", — отметил Кондратюк.

А вот певец и композитор El Кравчук сначала не поверил в возвращение Олега Винника в Украину, однако несмотря на это, он не понимает обвинения, которые выставляют артисту, ведь он не является фактическим гражданином Украины.

"Я считаю, что это неправда, что это шутка какая-то. Просто Олег, сначала, когда появился в Украине, он не был гражданином Украины. Возможно был до какого-то времени, потому что родился в Украине, но потом он уехал. У меня, например, в Берлине живут родственники, которые уехали еще в начале 90-х. Мы же не знаем, может он немец на какой-то процент. Но он гражданин другой страны, какие мы можем к нему претензии? Ну, уехал да и уехал. Вывез деньги из Украины? Хорошо. Я не думаю, что возможно будет когда-то в Украине на шару заработать так много денег на политике. Сейчас очень внимательны. Конечно в политике большие средства. У нас в шоубизнесе мы знаем, какие средства Винник заработал на политике", — сказал El Кравчук.

Кроме этого, на возвращение Олега Винника отреагировал продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский. По его словам, новая песня артиста ничем не отличается от всех его предыдущих, а что касается его работы, то есть много моментов, которые уже пора изменить. Например, логотип OV, который с начала войны, по словам Ясинского, напоминает тактические знаки российской армии во время вторжения. Продюсер отмечает, что от этого надо избавляться.

"Если мы говорим о каких-то моральных моментах связанных с войной, с бегством, с Украиной, с молчанием, странными интервью, непонятными определениями и даже такими действиями как сейчас, я говорю, здесь должна быть мощная команда, которая все это возьмет на себя. Что мы видим? Мы видим, что никакой команды нет. Все эти дела ведет человек, который был главой фан-клуба Олега Винника", — пояснил продюсер.

Что Олег Винник говорит о своем возвращении

По словам артиста, он никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться. Олег Винник отметил, что бегство — это не в его стиле. Певец также заявил, что ему безразлично, кто и что говорит и выдумывает о нем.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник впервые с начала войны записал обращение.

Кроме этого, Фокус писал, что продюсер обвинил Олега Винника во лжи.