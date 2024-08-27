Тактичні знаки російської армії та пісні на один мотив: реакція представників шоу-бізнесу на повернення Олега Винника

Олег Винник після початку повномасштабної війни вперше презентував нову пісню, чим викликав бурхливу реакцію у представників шоу-бізнесу та українців.

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Олег Винник вперше за 2,5 роки прокоментував чутки, що він втік з України. Реакцію співака у себе на сторінці в Instagram опублікувала голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон.

Зокрема, на фоні повернення Олега Винника на сцену українського шоубізнесу виникло чимало дискусій щодо його зникнення. Сталося це через премʼєру нової пісні Олега "Мої люди". Повернення артиста по різному сприйняли як шанувальники, так і представники українського шоубізнесу.

Відповідь Олега Винника

Так, продюсер та шоумен Ігор Кондратюк припустив, що артист цілком має шанси на успіх, адже українцям характерно швидко забувати та пробачати проколи артистів.

"Наш народ так любить вибачати всім і все, що я не виключаю, що Винник анонсував якусь пісню, тріумфально повернеться і всі забудуть, що він спершу повномасштабної війни кудись зник і не виникав. Те ж саме стосується Потапа. Йому складніше. Потап, мені здається, більше заточений на російськомовний контент. І я вважаю, що в них (Потапа і Винника) є більше шансів, ніж у тих запроданок, які в Росії, прийняли російське громадянство і, тобто, помножили себе на нуль точно", — зазначив Кондратюк.

А от співак та композитор El Кравчук спочатку не повірив у повернення Олега Винника в Україну, однак попри це, він не розуміє звинувачення, які виставляють артисту, адже він не є фактичним громадянином України.

"Я вважаю, що це неправда, що це жарт якийсь. Просто Олег, спочатку, коли з’явився в Україні, він не був громадянином України. Можливо був до якогось часу, бо народився в Україні, але ж потім він поїхав. У мене, наприклад, у Берліні живуть родичі, які поїхали ще на початку 90-х. Ми ж не знаємо, може він німець на якийсь відсоток. Але ж він громадянин іншої країни, які ми можемо мати до нього претензії? Ну, поїхав та й поїхав. Вивіз гроші з України? Добре. Я не думаю, що можливо буде колись в Україні на шару заробляти так багато грошей на політиці. Зараз дуже уважні. Звичайно в політиці великі кошти. У нас в шоубізнесі ми знаємо, які кошти Винник заробив на політиці", — сказав El Кравчук.

Крім цього, на повернення Олега Винника відреагував продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. За його словами, нова пісня артиста нічим не відрізняється від усіх його попередніх, а щодо його роботи, то є багато моментів, які вже час змінити. Наприклад, логотип OV, який з початку війни, за словами Ясинського, нагадує тактичні знаки російської армії під час вторгнення. Продюсер наголошує, що цього треба позбуватися.

"Якщо ми говоримо про якісь моральні моменти повʼязані з війною, втечею, з Україною, з мовчанням, дивними інтерв’ю, незрозумілими визначеннями і навіть такими діями як зараз, я кажу, тут має бути потужна команда, яка все це візьме на себе. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ніякої команди немає. Всі ці справи веде людина, яка була головою фан-клубу Олега Винника", — пояснив продюсер.

Що Олег Винник говорить про своє повернення

За словами артиста, він нікуди не тікав, щоб кудись повертатись. Олег Винник зауважив, що втеча — це не в його стилі. Співак також заявив, що йому байдуже, хто і що говорить і видумує про нього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Винник вперше з початку війни записав звернення.

Крім цього, Фокус писав, що продюсер звинуватив Олега Винника у брехні.