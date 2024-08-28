Олег Винник грубо ответил Андрею Кравченко, который предложил ему спеть в дуэте (видео)

Олег Винник и Андрей Кравченко встретились на шоу "Говорит вся страна". Встреча выдалась довольно напряженной.

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Украинский певец Олег Винник впервые публично прокомментировал образ другого певца Андрея Кравченко, которого называют его копией из-за внешнего сходства и манеры исполнения. Свое отношение к артисту Олег Винник высказал на программе "Говорит вся страна".

Так, на вопрос Алексея Суханова, известно ли Олегу имя Андрей Кравченко, он ответил, что, конечно, известно, на уточнение телеведущего, не считает ли он, что Андрей уже успел занять его место в Украине, Винник ответил:

"Конечно, известно, что вам хочется услышать от меня? Вы знаете, мне абсолютно безразлично, кто что выдумывает, кто что говорит. Не нужно занимать никого, никакую нишу. Будьте самим собой, найдите свое лицо и не пытайтесь на чужом коне поехать в рай. В конце концов я уже к сегодняшнему дню сколько насмотрелся своих дублеров. Алексей, у меня нет времени рассматривать, кто на меня похож", — ответил Винник.

Зато Андрей решил поддержать артиста и сказал, что он действительно никого не копирует, просто люди говорят, что они похожи, но он придерживается позиции Олега, что каждый должен быть самим собой. Также в шутку Андрей сказал, что чувствует, что скоро, возможно, назреет новый дуэт, намекая на сотрудничество с Олегом. В ответ Кравченко услышал довольно грубый ответ.

"У меня очередь до сегодняшнего дня стоит за дуэтами, мне абсолютно это не интересно, мне интересно, когда наступит победа и мы будем жить в мире. Я думаю, лучше было бы обратиться к Мадонне и Дженифер Лопес, то будет более удачный дуэт. У них больше денег", — смеясь сказал Винник.

Такое высказывание артиста Алексей Суханов назвал высокомерным, на что Винник ответил, что он имеет право воспринимать его слова, как ему удобно.

Напомним, ранее мы писали, что Винник впервые прокомментировал обвинения в бегстве из Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что Олег Винник откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем.