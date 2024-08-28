"Я не знал, вернусь ли я к жизни": Олег Винник откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем

Олег Винник анонсировал свое возвращение на сцену и признался, что готовится к мировому туру.

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50-летний певец Олег Винник, который накануне полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины исчез со сцены, впервые рассказал о своих проблемах со здоровьем. Подробностями артист поделился в эфире программы "Говорить вся країна".

В частности, известно, что длительное время Олег Винник проживает в Берлине (Германия). Недавно артист анонсировал свое возвращение на сцену после почти трехлетнего молчания.

Как оказалось, в течение последних пяти лет певец проходил лечение. По словам Олега Винника, сейчас он чувствует себя лучше, поэтому готовится вернуться на сцену. Однако, как рассказал Винник, в первый год своей болезни у него были мысли, что он может умереть. Несмотря на то, что артист не скрывает, что имел проблемы со здоровьем, озвучивать свой диагноз артист не захотел.

"Слава Богу, все становится все лучше и сегодня я уже на коне. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для себя, и ни для кого. Я вообще не знал, Господи прости, вернусь ли к жизни. Тогда, конечно, мои социальные сети были закрыты. О болячках своих я не хочу рассказывать, я хочу, чтобы люди ходили на концерты, чтобы снова встречались, чтобы люди были мотивированы. Вы знаете, это очень и очень дорогие и ценные для меня вещи", — сказал артист.

Заметим, ранее Фокус писал, как представители шоубизнеса отреагировали на возвращение Олега Винника на сцену.

Кроме этого, Фокус писал, что бывший продюсер обвинил Олега Винника во лжи.