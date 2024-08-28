"Я не знав, чи повернусь до життя": Олег Винник відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям

Олег Винник анонсував своє повернення на сцену і зізнався, що готується до світового туру.

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50-річний співак Олег Винник, який напередодні повномасштабного вторгнення російської армії на територію України зник зі сцени, вперше розповів про свої проблеми зі здоров’ям. Подробицями артист поділився в ефірі програми "Говорить вся країна".

Зокрема, відомо, що тривалий час Олег Винник проживає в Берліні (Німеччина). Нещодавно артист анонсував своє повернення на сцену після майже трирічного мовчання.

Як виявилося, протягом останніх п’яти років співак проходив лікування. За словами Олега Винника, наразі він почуває себе краще, тому готується повернутися на сцену. Однак, як розповів Винник, у перший рік своєї хвороби у нього були думки, що він може померти. Попри те, що артист не приховує, що мав проблеми зі здоров’ям, озвучувати свій діагноз артист не захотів.

"Слава Богу, все стає краще і сьогодні я вже на коні. Багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для себе, і ні для кого. Я взагалі не знав, Господи прости, чи повернусь до життя. Тоді, звичайно, мої соціальні мережі були закриті. Про болячки свої я не хочу розповідати, я хочу, щоб люди ходили на концерти, щоб знову зустрічалися, щоб люди були мотивовані. Ви знаєте, це дуже і дуже дорогі і цінні для мене речі", — сказав артист.

Зауважимо, раніше Фокус писав, як представники шоубізнесу відреагували на повернення Олега Винника на сцену.

Крім цього, Фокус писав, що колишній продюсер звинуватив Олега Винника у брехні.