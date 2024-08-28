"Олег не сидит просто так": Винник впервые прокомментировал обвинения в бегстве из Украины (видео)

Олег Винник заявил, что не планирует оправдываться, ведь он никуда не убегал, а все время помогал Украине.

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Олег Винник после многолетнего перерыва анонсировал, что планирует поехать в мировой тур и впервые ответил на обвинения, что он сбежал из Украины. Свою позицию артист высказал в программе "Говорит вся страна".

Так, Олег Винника подтвердил информацию, что имел проблемы со здоровьем, из-за которого был вынужден уйти со сцены. По его словам, заболел он еще до полномасштабной войны в Украине, однако с Родины он не убегал, как об этом говорят.

"Я никуда не убегал, для того, чтобы возвращаться, это не в моем стиле и в конце концов я делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты, что платили деньги. И Слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Олег не сидит просто так. Вы знаете, если бы Господь Бог мне не давал песни, меня бы не было, мы бы с вами не общались сегодня. Они есть, они пишутся и буквально скоро они выйдут", — сказал артист.

Артист отметил, что не хочет никому понравиться и поэтому никаких оправданий у него не будет никогда в жизни.

На вопрос Алексея Суханова, списал ли Олег себя из украинского шоубизнеса, артист ответил, что никогда таким не занимался.

"Пока Господь Бог дает мне песни, позволяет помогать и делать все для того, чтобы в нашей стране как можно скорее наступила победа. Я насколько благодарен судьбе, что у меня именно такая ноша, такой крест — поиски машин, поиски того, в чем нуждается моя страна, в чем нуждаются ребята на фронте. К сожалению, уже некоторых ребят нет моих, из моей охраны. Мне даже не хочется о себе говорить сегодня, потому что есть гораздо более важные вещи, у нас сегодня война, у нас сегодня огромное горе", — сказал Винник.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Кроме этого, Фокус писал о реакции представителей шоу-бизнеса на возвращение Олега Винника.