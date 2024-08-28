"Олег не сидить просто так": Винник вперше прокоментував звинувачення у втечі з України (відео)

Олег Винник заявив, що не планує виправдовуватися, адже він нікуди не тікав, а весь час допомагав Україні.

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Олег Винник після багаторічної перерви анонсував, що планує поїхати у світовий тур та вперше відповів на звинувачення, що він втік з України. Свою позицію артист висловив у програмі "Говорить вся країна".

Так, Олег Винник підтвердив інформацію, що мав проблеми зі здоров’ям, через які був вимушений піти зі сцени. За його словами, захворів він ще до повномасштабної війни в Україні, однак з Батьківщини він не тікав, як про це говорять.

"Я нікуди не тікав, для того, щоб повертатися, це не в моєму стилі й кінець кінцем я роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти, що платили кошти. І Слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Олег не сидить просто так. Ви знаєте, якби Господь Бог мені не давав пісні, мене б не було, ми б з вами не спілкувалися сьогодні. Вони є, вони пишуться і буквально скоро вони вийдуть", — сказав артист.

Артист наголосив, що не хоче нікому сподобатись і тому ніяких виправдовувань у нього не буде ніколи в житті.

На запитання Олексія Суханова, чи списав Олег себе з українського шоубізнесу, артист відповів, що ніколи таким не займався.

"Поки Господь Бог дає мені пісні, дає змогу допомагати і робити все для того, щоб в нашій країні якомога швидше настала перемога. Я наскільки вдячний долі, що в мене саме така ноша, такий хрест — пошуки машин, пошуки того, що потребує моя країна, що потребують хлопці на фронті. На жаль, вже деяких хлопців немає моїх, з моєї охорони. Мені навіть не хочеться про себе говорити сьогодні, тому що є набагато важливіші речі, в нас сьогодні війна, у нас сьогодні величезне горе", — сказав Винник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Винник відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

Крім цього, Фокус писав про реакцію представників шоу-бізнесу на повернення Олега Винника.