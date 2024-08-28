Олег Винник грубо відповів Андрію Кравченко, який запропонував йому заспівати в дуеті (відео)

Олег Винник та Андрій Кравченко зустрілися на шоу "Говорить вся країна". Зустріч видалася доволі напруженою.

Related video

Український співак Олег Винник вперше публічно прокоментував образ іншого співака Андрія Кравченка, якого називають його копією через зовнішню схожість та манеру виконання. Своє ставлення до артиста Олег Винник висловив на програмі "Говорить вся країна".

Так, на запитання Олексія Суханова, чи відоме Олегу ім’я Андрій Кравченко, він відповів, що, звісно, відоме, на уточнення телеведучого, чи не вважає він, що Андрій вже встиг зайняти його місце в Україні, Винник відповів:

"Звичайно, відоме, що вам хочеться почути від мене? Ви знаєте, мені абсолютно байдуже, хто що видумує, хто що говорить. Не потрібно займати нікого, ніяку нішу. Будьте самим собою, знайдіть своє лице і не намагайтеся на чужому коні поїхати до раю. В кінці кінців я вже до сьогоднішнього дня скільки набачився своїх дублерів. Олексію, в мене немає часу розглядати, хто на мене схожий", — відповів Винник.

Натомість Андрій вирішив підтримати артиста і сказав, що він дійсно нікого не копіює, просто люди говорять, що вони схожі, але він притримується позиції Олега, що кожен повинен бути самим собою. Також жартома Андрій сказав, що відчуває, що скоро, можливо, назріє новий дует, натякаючи на співпрацю з Олегом. У відповідь Кравченко почув доволі грубу відповідь.

"У мене черга до сьогоднішнього дня стоїть за дуетами, мені абсолютно це не цікаво, мені цікаво, коли настане перемога і ми будемо жити в мирі. Я думаю, краще було б звернутися до Мадонни і Дженіфер Лопес, то буде вдаліший дует. У них більше грошей", — сміючись сказав Винник.

Таке висловлювання артиста Олексій Суханов назвав зверхнім, на що Винник відповів, що він має право сприймати його слова, як йому зручно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Винник вперше прокоментував звинувачення у втечі з України.

Крім цього, Фокус писав, що Олег Винник відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям.