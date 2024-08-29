Никакого дуэта не будет: Андрей Кравченко прокомментировал грубый отказ Винника спеть вместе

Андрей Кравченко заявил, что никакого дуэта с Винником он не хочет.

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Украинский певец Андрей Кравченко, известный исполнением хитов "Лебедка", "Только ты" и "Мадонна", публично отреагировал на грубый ответ Олега Винника, полученный на программе "Говорит вся страна" на слова о совместном дуэте артистов. Свое видение ситуации артист опубликовал у себя на странице Инстаграм.

В частности, артист написал, что не ожидал такого резонанса после выхода программы, однако из-за ряда обсуждаемых в обществе тем решил расставить все точки над "i".

Андрей Кравченко объяснил, что его предложение Олегу спеть в дуэте, это было не что иное, как ирония. На самом деле, он не хочет никакого дуэта с певцом.

Несмотря на то, что Андрей, по его словам, с уважением относится к Виннику, как к артисту, который в свое время был весомой личностью для Украины, все же его ответ в программе "Говорит вся страна" к себе считает некрасивым.

В частности, во время обсуждений, знает ли Олег Винник Андрея Кравченко, он ответил, что знает, однако не следит за ним. На утверждение, что Кравченко сравнивают с ним, он ответил, что за всю свою жизнь видел множество своих копий, поэтому всем советует быть самими собой.

Чтобы поддержать формулировку Олега Винника, Кравченко сказал, что соглашается с его словами, а также сказал, что чувствует, что, возможно, родится общий дуэт. После этих слов, Винник заявил, что за дуэтом с ним стоит очередь и посоветовал обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, ведь у них больше денег.

После этих слов Алексей Суханов отметил, что слова Олега звучали довольно свысока, на что певец ответил, что это его мнение на которое он имеет право. Андрей Кравченко решил разъяснить ситуацию.

"Фразу о дуэте я сказал, чтобы, возможно, было меньше сравнений меня к нему. Как он это воспринял — это уже другой разговор. Сказал, что якобы лучше предложит Мадонне спеть с ним. С его стороны ко мне это было некрасиво, но человек имеет на это полное право, я его не осуждаю", — резюмировал Кравченко.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник грубо ответил Андрею Кравченко, предложившему ему спеть в дуэте.

Кроме того, Фокус писал, что Винник впервые прокомментировал обвинения в бегстве из Украины.