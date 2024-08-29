Ніякого дуету не буде: Андрій Кравченко прокоментував грубу відмову Винника заспівати разом

Андрій Кравченко заявив, що ніякого дуету з Винником він не хоче.

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Український співак Андрій Кравченко, відомий виконанням хітів "Лебідка", "Тільки ти" і "Мадонна", публічно відреагував на грубу відповідь Олега Винника, яку він отримав на програмі "Говорить вся країна" на слова про спільний дует артистів. Своє бачення ситуації артист опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, артист написав, що не очікував такого резонансу після виходу програми, однак через низку тем, які обговорюються в суспільстві він вирішив розставити всі крапки над "і".

Андрій Кравченко пояснив, що його пропозиція Олегу заспівати в дуеті, це було ніщо інше як іронія. Насправді він не хоче ніякого дуету зі співаком.

Попри те, що Андрій, за його словами, з повагою ставиться до Винника, як до артиста, який свого часу був вагомою особистістю для України, все ж його відповідь в програмі "Говорить вся країна" до себе вважає негарною.

Зокрема, під час обговорень, чи знає Олег Винник Андрія Кравченка, він відповів, що знає, однак він не слідкує за ним. На твердження, що Кравченка порівнюють з ним, він відповів, що за все своє життя він бачив безліч своїх копій, тому усім радить бути самими собою.

Щоб підтримати формулювання Олега Винника, Кравченко сказав, що погоджується з його словами, а також сказав, що відчуває, що можливо народиться спільний дует. Після цих слів, Винник заявив, що за дуетом з ним стоїть черга і порадив звернутися до Мадонни або Дженіфер Лопес, адже у них більше грошей.

Після цих слів Олексій Суханов зазначив, що слова Олега звучали досить зверхньо, на що співак відповів, що це його думка на яку він має право. Натомість Андрій Кравченко вирішив роз'яснити ситуацію.

"Фразу про дует я сказав, щоб, можливо, було менше порівнянь мене до нього. Як він це сприйняв — це вже інша розмова. Сказав, що нібито краще запропонує Мадонні заспівати з ним. З його сторони до мене це було негарно, але людина має на це повне право, я його не засуджую", — резюмував Кравченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Винник грубо відповів Андрію Кравченку, який запропонував йому заспівати в дуеті.

Крім цього, Фокус писав, що Винник вперше прокоментував звинувачення у втечі з України.