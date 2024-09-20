Схуд та помолодів: пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції

За пів року на новій посаді Валерій Залужний помітно змінився зовні. Ці зміни активно помічають не лише українці.

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51-річний генерал Валерій Залужний, який вже п’ять місяців виконує обов’язки надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, опублікував нове фото. Світлиною він поділився у себе на сторінці у Фейсбук.

За добу фото вподобали понад 20 тисяч українців, які засипали генерала коментарями: "Красень і гордість всієї України", "Йоу, ви все молодшаєте і гарнішаєте! Повітря Альбіону явно пішло вам на користь, виглядаєте бадьорим і готовим перемагати! Як завжди — наш, потужний! Отаман Валерій Залужний", "Дядя Валєра самий красивий! Та шо уж там — найкращий! Пишаємось!".

За ці пів року "залізний генерал" встиг змінитися зовні і ці зміни пов’язані не тільки із заміною військової форми на діловий костюм. Фокус вирішив звернутися за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, щоб він проаналізував, як після відставки з посади Головнокомандувача ЗСУ змінився Валерій Залужний.

Валерій Залужний Фото: колаж Фокус

Так, за його словами, зміна робочого місця явно пішла на користь генералу Залужному, адже на його обличчі вже прослідковуються позитивні зовнішні зміни.

"Валерій Залужний — це приклад того, коли час пішов людині на користь, і зміни в зовнішності є позитивними. На фотографіях, де він у військовій формі, на посаді головнокомандувача, він виглядає втомленішим, старшим і трохи повнішим, ніж на сучасних світлинах. Коли він став послом, стреси, ймовірно, зменшилися, що одразу позитивно відобразилося на його зовнішності", — пояснив Сергій Королюк.

Пластичний хірург також наголосив, що по фото також не помітно, щоб генерал піддавався до пластичних операцій, чи косметичних процедур. Він припустив, що зовнішні зміни Залужного цілком пов’язані зі зміною робочого режиму.

"Косметологічних чи хірургічних втручань на фото не видно. Ймовірно, у нього з'явився час для дотримання здорового режиму дня. Можливо, він займається спортом, адже видно, що він став стрункішим і виглядає свіжіше. Якщо порівняти два фото, можна сказати, що Залужний виглядає худішим і свіжішим, із кращим кольором обличчя. Отже, можна сказати, що зміна посади пішла йому на користь", — резюмував Сергій Королюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, як змінилася зовнішність Олега Винника за три роки.