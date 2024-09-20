Похудел и помолодел: пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции

За полгода на новой должности Валерий Залужный заметно изменился внешне. Эти изменения активно замечают не только украинцы.

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51-летний генерал Валерий Залужный, который уже пять месяцев исполняет обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, опубликовал новое фото. Фотографией он поделился у себя на странице в Фейсбук.

За сутки фото облюбовали более 20 тысяч украинцев, которые засыпали генерала комментариями: "Красавец и гордость всей Украины", "Йоу, вы все молодеете и хорошеете! Воздух Альбиона явно пошел вам на пользу, выглядите бодрым и готовым побеждать! Как всегда — наш, мощный! Атаман Валерий Залужный", "Дядя Валера самый красивый! Да что уж там — самый лучший! Гордимся!".

За эти полгода "железный генерал" успел измениться внешне и эти изменения связаны не только с заменой военной формы на деловой костюм. Фокус решил обратиться за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, чтобы он проанализировал, как после отставки с должности Главнокомандующего ВСУ изменился Валерий Залужный.

Валерий Залужный Фото: коллаж Фокус

Так, по его словам, смена рабочего места, явно пошла на пользу генералу Залужному, ведь на его лице уже прослеживаются положительные внешние изменения.

"Валерий Залужный — это пример того, когда время пошло человеку на пользу, и изменения во внешности являются положительными. На фотографиях, где он в военной форме, в должности главнокомандующего, он выглядит уставшим, старше и немного полнее, чем на современных фотографиях. Когда он стал послом, стрессы, вероятно, уменьшились, что сразу положительно отразилось на его внешности", — пояснил Сергей Королюк.

Пластический хирург также отметил, что по фото также не заметно, чтобы генерал подвергался к пластическим операциям, или косметическим процедурам. Он предположил, что внешние изменения Залужного вполне связаны с изменением рабочего режима.

"Косметологических или хирургических вмешательств на фото не видно. Вероятно, у него появилось время для соблюдения здорового режима дня. Возможно, он занимается спортом, ведь видно, что он стал стройнее и выглядит свежее. Если сравнить два фото, можно сказать, что Залужный выглядит худее и свежее, с лучшим цветом лица. Итак, можно сказать, что смена должности пошла ему на пользу", — резюмировал Сергей Королюк.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, как изменилась внешность Олега Винника за три года.