Набрал вес и постарел: как за три года изменилась внешность Потапа

Алексей Потапенко — рэпер и продюсер карьера которого в свое время была на пике популярности. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала Россия, Алексей Потапенко получил неоднозначную репутацию в обществе. Так, в сети его часто обвиняют в сотрудничестве с россиянами и неоднозначной позиции относительно войны в Украине. Зато сам рэпер несмотря на всю критику продолжает развивать свою карьеру, но уже за пределами Украины.

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В социальных сетях Потап активно показывает свою жизнь за границей, однако трудно не заметить то, как внешне изменился артист. Именно поэтому Фокус решил обратиться за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, чтобы он проанализировал, как за последние несколько лет изменился Алексей Потапенко и обращался ли артист за помощью к пластической хирургии, чтобы выглядеть лучше.

"Сенсационных изменений во внешности я не вижу, как и не вижу следов косметологических инъекций или пластических операций. Можно сказать, что он постарел. Возрастные изменения заметны и выражены. Вероятно, он сейчас за границей. Думаю, глобальных стрессов у него нет. Между фотографиями прошло три года — этого времени достаточно, чтобы проявились возрастные изменения на лице. Они явно выражены, что свидетельствует о том, что Потап не прилагает значительных усилий для сохранения молодости. Анализируя некоторые его интервью, можно сказать, что Потап не придерживается здорового образа жизни. Он публично упоминал, что бывали случаи, когда его забирала скорая со съемок из-за проблем со здоровьем", — ответил Сергей Королюк.

Алексей Потапенко Фото: коллаж Фокус

По словам пластического хирурга, вероятно, причиной быстрого старения может быть потребление нездоровой пищи, недосыпание, ненормированный график, или же злоупотребление различными веществами.

Также Сергей Королюк отметил, что у Потапа всегда были проблемы с колебанием веса, которые можно заметить просмотрев его архивные фото.

"Он то худел, то снова поправлялся. Какое-то время держал себя в форме, но потом расслабился. И все это, конечно, сказалось на внешности, особенно на лице. Сейчас, глядя на фото, можно сказать, что он немного набрал вес, по сравнению с предыдущими фотографиями. Также можно констатировать более выраженный птоз лица, носогубные складки, морщины стали глубже. Седая борода также добавляет своего эффекта", — пояснил пластический хирург.

Алексей Потапенко Фото: коллаж Фокус

По словам врача, можно сделать вывод, что у Потапа происходят процессы старения, однако он мало прилагает усилий, чтобы оставаться в форме.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции.

Кроме этого, Фокус писал, как за три года изменилась внешность Олега Винника.