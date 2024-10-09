Искусственные черты лица и сильные отеки: пластический хирург объяснил, что происходит с лицом Николая Тищенко

Пластический хирург проанализировал внешние изменения 52-летнего Николая Тищенко, лицо которого заметно изменилось за последние пять лет.

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Украинский ресторатор и политик Николай Тищенко заметно изменился внешне за последние пять лет. Внешние изменения мужчины можно увидеть невооруженным глазом просто просмотрев его фотографии датированные 2019-2020 годами и сегодня. На фото явно видно, что со временем лицо Николая Тищенко стало выглядеть иначе, поэтому Фокус обратился за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, который объяснил чем могут быть обусловлены такие изменения.

Так, по словам Сергея Королюка, констатировать, что политик имел хирургические операции на лице он не может, более того, убежден, что их у Тищенко не было, ведь такие операции требуют длительного периода реабилитации. Учитывая, что Николай Тищенко ведет активную политическую деятельность и часто его можно увидеть в Верховной Раде, то можно сделать вывод, что все же к услугам пластического хирурга он не обращался, ведь в противном случае его длительное время не было бы в публичном пространстве.

"Если проанализировать внешность Коли Тищенко, можно сделать вывод, что следов пластических операций у него нет. Судя по его активной публичной деятельности, также не наблюдается признаков серьезных стрессов или заболеваний. Он регулярно посещает заседания Верховной Рады и публикует контент, который не указывает на длительные периоды восстановления, которые могли бы свидетельствовать о хирургическом вмешательстве или болезни. Пластическая операция, как правило, требует значительного времени для реабилитации, однако в его случае такого не было замечено", — пояснил Сергей Королюк.

Пластический хирург также подчеркнул, что все же с течением времени у Тищенко появились естественные возрастные изменения — носогубные складки, носослезные борозды и некоторое опущение тканей лица. Предположительно, предполагает Сергей Королюк, эти изменения ему не понравились, и он решил скорректировать их с помощью косметологических процедур.

Николай Тищенко Фото: коллаж Фокус

"При более детальном рассмотрении его лица можно предположить, что были выполнены инъекции красоты. Хотя утверждать это со 100% уверенностью сложно, вероятно, речь идет о филлерах и ботулотоксине (например, Botox или Dysport). Их могли вводить в область лба, межбровных складок и зону вокруг глаз для устранения морщин. Возможно, также использовали препараты на основе гиалуроновой кислоты в зоне скул, щек и носогубных складок", — добавил врач.

Как известно, аргументировал свои доводы пластический хирург, инъекции красоты могут иметь побочные эффекты. Например, гиалуроновая кислота способна притягивать воду, что иногда приводит к отечности лица, придавая ему несколько надутый вид. Это может свидетельствовать о неправильном подборе препарата или о его некачественном введении. Поскольку для мужчин и женщин используются разные препараты, возможно, косметолог, который специализируется на работе с женщинами, не учел всех нюансов при работе с мужским лицом. В результате, на примере лица Николая Тищенко, можно увидеть, как оно приобрело искусственные черты, стало отечным и выглядит перенапряженным.

"Хотя явных признаков пластических операций у Коли Тищенко нет, изменения на его лице, которые стали заметными для всех, могут быть следствием инъекций красоты и неудачных косметологических решений", — резюмировал Сергей Королюк.

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