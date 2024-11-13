Несмотря на меру пресечения: Тищенко рассказал, почему решил прогуляться по Киеву (видео)

Нардеп Тищенко говорит, что не понимает "сенсационности" в том, что он прошелся по улицам Киева, ведь просто шел на заседание суда по своему делу.

Народный депутат Украины Николай Тищенко был замечен на улицах Киева, несмотря на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мотивацию своего поступка политик объяснил на видео в своем Telegram.

По его словам, он направлялся по поводу рассмотрения своего дела из дома в помещение суда. Политик также выразил удивление тем, что его обсуждают так, будто это является "самой главной сенсацией в стране".

"Когда так уж соскучились по Тищенко, что даже путь от дома до суда становится самой главной сенсацией в стране. Спасибо, что не забываете. Все норм, скоро увидимся!", — сказал Тищенко на видео.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для народного депутата. Его подозревают в том, что он причастен к незаконному лишению свободы военнослужащего в Днепре.

Напомним, Фокус писал о новом скандале с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. На этот раз его подозревают в избиении экс-военного в Днепре. В результате нардеп получил подозрение, у него провели обыски и состоялось заседание суда, где ему объявили приговор.

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