От избиения военного до домашнего ареста: что известно о новом скандале с Тищенко (фото, видео)

Николай Тищенко попал в новый скандал, на этот раз — с избиением экс-военного в Днепре. В результате нардеп получил подозрение, у него провели обыски и состоялось заседание суда, где ему объявили приговор.

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В Днепре избили бывшего военного спецподразделения KRAKEN Дмитрия Павлова, нападавшие были одеты в военную форму без опознавательных знаков. Более того, к конфликту причастен нардеп Николай Тищенко, который приехал в город для борьбы с ботофермами. Фокус рассказывает все, что известно о конфликте.

В Днепре избили экс-военного KRAKEN: что известно

20 июня в сети опубликовали видео, на котором неизвестные мужчины в военной форме и без опознавательных знаков избили бывшего военного KRAKEN Дмитрия Павлова, который шел по улице с ребенком в коляске, и надели на него наручники. Это произошло в Днепре, тогда как нападавшими были охранники народного депутата Николая Тищенко, которые сопровождали его во время визита в город для "борьбы с нелегальными офисами и ботофермами".

21 июня Николай Тищенко завил, что не пользуется охраной и ему нечего скрывать. Также он отметил, что бывший военнослужащий, против которого применили силу, якобы не военный и не был в подразделении Kraken. Однако в самом спецподразделении сообщили, Дмитрий Павлов — их бывший сослуживец.

Кроме этого, во время конфликта в Днепре также был замечен полицейский из Киева Богдан Писаренко. По словам заместителя начальника отдела коммуникаций ГУНП Киева Анны Страшок, правоохранитель находился в Днепре в командировке, он участвовал в проведении следственных действий. После чего он вышел на улицу и заметил конфликт.

"В дальнейшем к нему обратился мужчина относительно совершения преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", — пояснила она.

Богдан Писаренко Богдан Писаренко во время конфликта в Днепре

25 июня в Нацполиции рассказали, что были установлены лица, причастные к избиению бывшего военного. В частности, один из активных участников был задержан в Днепропетровской области, а следственные и розыскные мероприятия проводились в пяти областях. Кроме этого, полиция открыла два уголовных производства — за незаконное лишение свободы и пытки.

Тищенко получил подозрение после скандала

25 июня в ГБР рассказали о том, что нардеп Николай Тищенко получил подозрение после скандала с избиением бывшего бойца KRAKEN. Так, его подозревали по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение. Следователи выяснили, что Тищенко может быть причастен к противоправному лишению свободы бывшего военного.

Обыски у Николая Тищенко Фото: ГБР Николай Тищенко Фото: ГБР

Во время обыска были обнаружены зарубежная валюта, часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore, стоимость которых почти два миллиона гривен. В свою очередь Тищенко написал заявление о противоправных действиях правоохранителей. По его словам, на него давят коррупционеры, а он защищает полицейского.

Деньги Фото: ГБР Часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Audemars Piguet Фото: ГБР

Журналист Константин Андриюк опубликовал видео, на котором видно, как Тищенко во время обыска разбил свой смартфон об стол. Тогда как по сообщению ГБР, процессуальное руководство Офиса генпрокурора согласовало ходатайство об избрании нардепу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян отметила, что Тищенко могут объявить дополнительные подозрения в уголовном производстве в ходе досудебного расследования.

Тищенко готов сложить мандат нардепа

25 июня нардеп Николай Тищенко заявил, что готов сложить парламентский мандат. Он отметил, что готов это сделать, если будут закрыты все ботофермы и в Украине прекратят разрушать лес.

"Если вы закроете все ботофермы, я слагаю полномочия. Если в Украине не будет ни одной ботофермы, я слагаю полномочия. Если в Украине прекратят разрушать наш украинский лес и ни одно дерево не упадет без разрешения, я готов сложить полномочия", — сказал он.

Круглосуточный домашний арест для Тищенко

Вечером 25 июня Киевский Печерский районный суд избрал меру пресечения для Николая Тищенко. В частности, нардепа было взять под круглосуточный домашний арест. У него спросили, согласен ли он с решением суда, на что Тищенко ответил: "нет смысла".

"Ну, надо выполнять решение суда", — заявил Николай Тищенко.

Украинский блогер и волонтер Игорь Лечен опубликовал видео, на котором нардеп после оглашения приговора суда "празднует" домашний арест в пятизвездочном отеле Hyatt Regency в центре Киева.

"Тищенко в хаятти празднует домашний арест", — написал Лечен.

Напомним, на заседание суда нардеп Николай Тищенко пришел в брендовых вещах, которые стоят более ста тысяч гривен. В частности, он был в футболке от Prada, лоферами от Loro Piana и часами с солнечной батареей Garmin Fenix 7 Sapphire Sollar от Garmin.