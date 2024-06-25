"Не спасет": Тищенко могут объявить новые подозрения из-за разбитого телефона, — ГБР (видео)

Пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что в ходе досудебного расследования могут выясниться факты, по которым Тищенко могут объявить дополнительные подозрения в уголовном производстве.

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Народному депутату Николаю Тищенко могут избрать меру пресечения по делу об избиении бывшего военного Дмитрия Павлова в Днепре уже 25-26 июня. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире "КИЕВ24".

"Следствие собрало всю доказательную базу, проанализировало видеоматериалы и установило, что это (нападение на Павлова, — ред.) было сделано по предварительному сговору с группой лиц и с применением физической силы и специальных средств. Это приводит к тому, что для народного депутата скорее всего в ближайшие дни, я надеюсь, это случится сегодня-завтра, изберут меру пресечения", — рассказала Сапьян.

Прокуроры будут просить о круглосуточном домашнем аресте для Тищенко. Далее будет продолжаться досудебное расследование.

"Сейчас речь идет об объявлении конкретного подозрения. Следствие не исключает, что в ходе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства и другие факты. ГБР не исключает объявления дополнительных подозрений в уголовном производстве", — отметила пресс-секретарь ГБР.

Сапьян также подтвердила, что Тищенко во время обысков разбил свой телефон.

"Да, это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодня есть достаточно способов, чтобы собрать любой гаджет. Будут проведены экспертизы", — заверили в ГБР.

Правоохранители проведут экспертизу и получат информацию, которая хранилась на смартфоне, потому что она может помочь следствию.

Напомним, 25 июня ГБР пришло с обысками к народному депутату Николаю Тищенко. Ему объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Во время обысков Тищенко отказался называть правоохранителям свое имя и разбил телефон об стол.