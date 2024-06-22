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Украина

Избиение военного в Днепре: в сети показали фото полицейского, участвовавшего в инциденте

Фото: Telegram

Сотрудник Главного управления Нацполиции Киева мог участвовать в силовом задержании экс-бойца спецподразделения KRAKEN. Вероятно, нардеп "взял полицейского в аренду", полагает блогер Сергей Стерненко.

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Во время конфликта в Днепре между народным депутатом Николаем Тищенко и Дмитрием Павловым, бывшим военным из спецподразделения KRAKEN, был замечен полицейский из Киева. Его личность установлена, пишет в Теlegram общественный активист и блогер Сергей Стерненко.

По данным общественника, им оказался сотрудник Главного управления Национальной полиции Киева Писаренко Богдан Олегович.

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"Этот факт вызывает дополнительные вопросы, так как инцидент произошел в Днепре, а не в Киеве. Интересно, этого копа Тищенко взял в аренду, или теперь киевская полиция "выполняет обязанности" в Днепре", — задает он вопрос.

Киевская полиция и Тищенко не комментировали озвученную Стерненко информацию.

Фокус ранее подробно разбирал конфликт между Тищенко и Павловым. Неизвестные в балаклавах и камуфляжной форме сопровождали политика в его "рейде по ботофермам" Днепра. В момент ссоры они схватили Павлова, положили его на асфальт и надели наручники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак видел скандальное видео с участием Тищенко. По его мнению, нардеп должен нести ответственность независимо от своей должности.