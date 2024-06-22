Побиття військового в Дніпрі: у мережі показали фото поліцейського, який брав участь в інциденті

Співробітник Головного управління Нацполіції Києва міг брати участь у силовому затриманні ексбійця спецпідрозділу KRAKEN. Імовірно, нардеп "узяв поліцейського в оренду", вважає блогер Сергій Стерненко.

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Під час конфлікту в Дніпрі між народним депутатом Миколою Тищенком і Дмитром Павловим, колишнім військовим зі спецпідрозділу KRAKEN, був помічений поліцейський із Києва. Його особу встановлено, пише в Теlegram громадський активіст і блогер Сергій Стерненко.

За даними громадського працівника, ним виявився співробітник Головного управління Національної поліції Києва Писаренко Богдан Олегович.

"Цей факт викликає додаткові запитання, оскільки інцидент стався в Дніпрі, а не в Києві. Цікаво, цього копа Тищенко взяв в оренду, чи тепер київська поліція "виконує обов'язки" в Дніпрі", — ставить він запитання.

Київська поліція і Тищенко не коментували озвучену Стерненком інформацію.

Фокус раніше детально розбирав конфлікт між Тищенком і Павловим. Невідомі в балаклавах і камуфляжній формі супроводжували політика в його "рейді по ботофермах" Дніпра. У момент сварки вони схопили Павлова, поклали його на асфальт і вдягли наручники.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак бачив скандальне відео за участю Тищенка. На його думку, нардеп має нести відповідальність незалежно від своєї посади.