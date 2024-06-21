Поведінці немає виправдання: Єрмак уперше висловився про скандал із Тищенком (скріншот)

Глава ОП стверджує, що вже давно не сприймає вчинків нардепа і не розуміє їх, хоча й хрестив його сина.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак подивився скандальний відеозапис за участю нардепа Миколи Тищенка і вважає, що тут є, з чим працювати правоохоронним органам. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка і військового. Тут нема про що навіть говорити. Поведінка народного депутата — абсолютно ганебна. Їй немає виправдань", — ідеться в публікації.

Глава ОП вважає, що правоохоронцям є, чим зайнятися в цьому відношенні.

"Так, Тищенка я знаю давно. Справді — хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх", — написав Єрмак.

За словами глави ОП, він не підтримує з Тищенком жодних стосунків, а його поведінка не узгоджується зі статусом народного депутата, і за подібні "неадекватні дії" передбачена відповідальність, незалежно від займаної посади.

Нагадаємо, що Микола Тищенко заявив, що чоловік, який потрапив у скандал із побиттям у Дніпрі, не військовий і "не був у Kraken".

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що конфлікт нардепа Миколи Тищенка та ексбійця підрозділу Kraken викликав резонанс у соцмережах. Особи в камуфляжній формі поклали військового на землю, хоча він був із маленькою дитиною.