"Шутил" во время слушания: Тищенко хочет сменить судью из-за фейков о "кумовьях" (видео)

Нардеп Николай Тищенко и его адвокат во время судебного заседания требовали сменить прокуроров, секретаря суда, судью, место рассмотрения дела. Цель заседания — избрание меры пресечения для политика, который прогуливался по улицам вопреки закону.

14 ноября в Печерском суде города Киева продолжили рассмотрение дела об изменении меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Судья не успел принять решение, поскольку в течение нескольких часов реагировал на протесты политика и его адвоката. Среди прочего, нардеп предлагал сменить судью, поскольку якобы есть фейки в соцсетях, что они "кумовья". Фрагмент заявления Тищенко и момент, когда оно вызвало смех у присутствующих, опубликовали в Telegram-канале "Обоз".

Тищенко рассказал о публикациях в Telegram-каналах, в которых его и судью подозревают в родственных связях. По его словам, он лично их не видел, но видел адвокат. Когда присутствующие поинтересовались, в каком именно источнике появилась эта информация, адвокат ответил, что не помнит.

"Они говорят, что мы с вами находимся в родственных связях. Даже они иногда говорят, что мы с вами кумовья. То есть вы мой кум. Это такой уже бред. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то нас с вами считал в каких-то родственных связях. Я не хочу этого слышать", сказал Тищенко.

После этого нардеп поддержал позицию адвоката относительно отвода судьи.

Дело Тищенко — детали суда

О дальнейшем ходе событий на заседании, на котором должны были избрать меру пресечения нардепу, рассказало издание "Громадське". Как пояснили журналисты, сначала Тищенко отказался от государственного адвоката, затем адвокат заявил об отводе секретаря суда (из-за того, что работник якобы не вызвал какого-то свидетеля), прокуроров (из-за того, что они предвзяты), судью (из-за фейков о "кумовьях"). Кроме того, политик предлагал перенести рассмотрение из Печерского суда в Шевченковский. Выслушав подсудимого, а также прокуроров, которые говорили об умышленном затягивании дела, судья отказал во всех ходатайствах, говорится в статье. В итоге заседание завершилось ничем: объявили перерыв на "неопределенное время", а Тищенко так и не изменили меру пресечения.

"Я — первый человек в истории Украины, к которому применяются соответствующие практики. Первый. Больше никого нет. Я пионер в этом сегодняшнем деле. До меня такого еще не было", — привели журналисты жалобы Тищенко, за которые он получил дополнительное предупреждение от судьи.

Отметим, Фокус писал о подозрениях правоохранителей в отношении Николая Тищенко. В июне 2024 года группа людей в балаклавах напала на бывшего военнослужащего, который прогуливался с ребенком в коляске в центре Днепра. Военного избили, а потом выяснилось, что к драке может быть причастен нардеп Николай Тищенко.

Политику объявили подозрение и он должен был бы находиться под домашним арестом. Впрочем, 13 ноября нардепа Тищенко заметили на улице, по которой он свободно прогуливался вопреки требованию закона.

Напоминаем, 9 октября пластический хирург рассказал Фокусу, что происходит с лицом Тищенко, которое существенно изменилось в течение последних пяти лет.