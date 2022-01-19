Не лідер опозиції. Чому суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання у справі про держзраду

Другий підозрюваний у "вугільній справі" — Віктор Медведчук — вже не перший місяць перебуває під домашнім арештом. Фокус поспілкувався з політичними експертами, щоб з'ясувати, чому п'ятому президентові України обрали найм'якший запобіжний захід.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з провадження, у межах якого політика підозрюють у державній зраді через постачання вугілля з непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей. Народного депутата від "Європейської солідарності" зобов'язали здати всі паспорти та заборонили залишати територію Києва та Київської області. Також рішенням суду було заарештовано все майно Петра Порошенка та його дружини Марини.

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Примітно, що іншого підозрюваного у цьому провадженні — нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука — суд відправив під домашній арешт без права внесення застави. Обом політикам загрожує до 15 років позбавлення волі у разі визнання їхньої провини. Фокус вирішив поспілкуватися з політичними експертами, щоб з'ясувати, чому Порошенку обрали найм'якший із запобіжних заходів, що існують в українському законодавстві.

[ + – ] Петро Порошенко з прихильниками після оголошення постанови Печерського райсуду Фото: Facebook

"Порошенка і не збиралися садити"

Політолог Володимир Фесенко дотримується думки, що на Банковій насправді і не збиралися відправляти колишнього главу держави на ув'язнення, оскільки той необхідний президенту Володимиру Зеленському як опонент у другому турі наступних виборів глави держави.

"Швидше, хотіли налякати, зв'язати з Медведчуком. Хотіли одразу ж налякати всіх ось цією підозрою і тим, що хочуть затримати. Зробили примітивно, і це принесло прямо протилежний ефект. Усі бачать слабкість наших правоохоронців, було зрозуміло, що не затримають. Треба було з самого початку спокійним варіантом йти. Поступово нарощувати інформаційну причетність Порошенка до Медведчука", — каже Володимир Фесенко у коментарі Фокусу.

Експерт наголошує, що кейс п'ятого президента почали форсувати в дуже невідповідний час, а коли побачили, що від нього виграє сам підозрюваний, то вирішили згорнути історію.

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"Це не означає, що немає жодних претензій до Порошенка. Вирішили зам'яти конфлікт на тлі приїзду західних гостей. Вони запитують, навіщо нам це потрібно саме зараз, тому вирішили зняти проблему максимально", — зазначає Фесенко.

Політичний аналітик Петро Олещук у коментарі Фокусутакож ділиться думкою, що Порошенко не збиралися відправляти під домашній арешт чи СІЗО.

"Прибічники нагнітали ситуацію, нібито його точно хочуть заарештувати, і зараз кажуть, що вони перемогли, бо вийшли підтримати. Доказів того, що влада мала на меті посадити Порошенка, немає. Робити з Порошенка героя-мученика не треба було. Тому знімаються аргументи, що процес несправедливий, що це є політичне переслідування", — стверджує Петро Олещук.

Метою підозр у держзраді Порошенка, вважає політичний аналітик, було "затягнути" його в процес, щоб він слухав свідчення Медведчука і щоб вся країна спостерігала щодня їхні взаємозв'язки. Ще однією метою цієї історії Олещук називає бажання закріпити за нардепом від ЄС "статус нішевого політика є недостатнім, щоб претендувати на посаду президента".

[ + – ] Під будинком Печерського райсуду Києва зібрався багатотисячний мітинг прихильників Порошенка Фото: Facebook

Що означає "особисте зобов'язання" для Петра Порошенка?

Володимир Фесенко у коментарі Фокусу каже, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає, що Порошенко змушений буде з'являтися до слідчого на вимогу і не їхати за межі Київської області без погодження з правоохоронцями та суддею.

"Це не домашній арешт, але обмеження пересування за кордон Порошенко поїхати не зможе. Він повинен здати паспорт на збереження — документ, який дає право на виїзд", — говорить Фесенко.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував у соцмережах рішення суду в міру запобіжного заходу Порошенка. Згідно з оприлюдненим документом, на політика поклали такі зобов'язання:

здати на зберігання документи для виїзду за кордон;

інформувати слідство про зміну місця проживання;

прибувати на кожну вимогу до органу досудового розслідування, до слідчому чи суд;

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи судді.

Зважаючи на документ, такі обмеження на Порошенка накладаються на два місяці, тобто до 19 березня.

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"Зараз не суд і не вирок, це запобіжний захід, щоб підозрюваний не зникав із країни, не перешкоджав слідству. Це ж не кінець історії. Незабаром ми побачимо апеляцію, прокуратура подасть ", — каже Олещук.

Сторона звинувачення у провадженні клопотала про взяття Порошенка під варту з альтернативою у вигляді застави 1 мільярд гривень. У Державному бюро розслідувань (ДБР) вже заявили, що мають намір оскаржити оприлюднене 19 січня рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу п'ятому президенту. Втім, у прес-службі відомства наголосили, що ухвала суду доводить "виправданість і законність підозри".

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Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, каже Фесенко Фокусу, не завадить Порошенку продовжувати свою політичну діяльність.

"Якби був арешт — це був би привід влаштовувати перфоманс. Щоб цього не було, вибрали такий захід максимально м'який, щоб показати — ніхто не заважає Порошенку займатися політичною діяльністю", — зазначає Фесенко.

Представники опозиції, розмірковує політолог, не підтримували Порошенка, оскільки його ослаблення їм на руку воно посилює інші табори.

Те, що п'ятий президент залишився без підтримки противників влади з інших груп, зазначає Олещук.

Щодо того, що він "лідер опозиції"... Його ніхто не підтримав з опозиції. Навіть лідери другого ешелону. Тільки Кіра Рудик (нардеп і голова партії "Голос", — ред.), але вона просто переживає, що їй треба приєднатися хоч до якоїсь сили. Порошенко серед опозиції теж не люблять", — стверджує політичний аналітик.

[ + – ] Кіра Рудик зустрічала Порошенка в аеропорту "Жуляни" 17 січня та приїхала під Печерський райсуд 19 січня

Що буде із рейтингом Петра Порошенка?

Політичний аналітик Петро Олещук сумнівається, що підтримка Порошенка значно збільшиться через підозру в держзраді та суді з обранням йому запобіжного заходу.

" Навряд чи рейтинг вийде за межі електоральної ніші — 24%. Тут він може підбирати виборців, що відкололися. Але навколо чого консолідувати — у в'язницю не потрапив, справа буде довгою і нудною", — говорить Олещук Фокусу.

Подібну думку висловлює і політолог Володимир Фесенко.

"У Порошенка може бути збільшення 2-3% тимчасово. Через всі події Порошенка почали підтримувати люди, які не любили Зеленського, але й Порошенка не підтримували. Наразі виникла ситуація, що вони стали на захист Порошенка як жертви переслідування ", — стверджує Фесенко.

У Зеленського ж, вважає політолог, просідання рейтингу буде через соціально-політичні проблеми, а не через історію з Порошенком.

[ + – ] Після оголошення запобіжного заходу Порошенко його прихильники вирушили на Банкову, де кричали "Зеля, геть!" Фото: УНІАН

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