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Политика Порошенко прибыл в Украину

Не лидер оппозиции. Почему суд отпустил Порошенко под личное обязательство в деле о госизмене

Серафима Таран, Руслан Зерницкий
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Фото: УНИАН | Петр Порошенко с супругой Мариной после заседания Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения

Второй подозреваемый по "угольному делу" — Виктор Медведчук — уже не первый месяц находится под домашним арестом. Фокус пообщался с политическими экспертами, чтобы выяснить, почему пятому президенту Украины избрали самую мягкую меру пресечения.

19 января Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по производству, в рамках которого политика подозревают в государственной измене из-за поставок угля из неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Народного депутата от "Европейской солидарности" обязали сдать все паспорта и запретили покидать территорию Киева и Киевской области. Также решением суда было арестовано все имущество Петра Порошенко и его супруги Марины.

Примечательно, что другого подозреваемого в этом же производстве — нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — суд отправил под домашний арест без права внесения залога. Обоим политикам грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания их вины. Фокус решил пообщаться с политическими экспертами, чтобы выяснить, почему Порошенко избрали самую мягкую из существующих в украинском законодательстве мер пресечения.

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Петр Порошенко со сторонниками после оглашения постановления Печерского райсуда
Фото: Facebook

"Порошенко и не собирались сажать"

Политолог Владимир Фесенко придерживается мнения, что на Банковой на самом деле и не собирались отправлять бывшего главу государства в заключение, поскольку тот необходим президенту Владимиру Зеленскому в качестве оппонента во втором туре следующих выборов главы государства.

"Скорее, хотели попугать, связать с Медведчуком. Хотели сразу же напугать всех вот этим подозрением и тем, что хотят задержать. Сделали примитивно, и это принесло прямо противоположный эффект. Все видят слабость наших правоохранителей, было понятно, что не задержат. Надо было с самого начала спокойным вариантом идти. Постепенно наращивать информационную причастность Порошенко к Медведчуку", — говорит Владимир Фесенко в комментарии Фокусу.

Эксперт подчеркивает, что кейс пятого президента начали форсировать в весьма неподходящее время, а когда увидели, что от него выигрывает сам подозреваемый, то решили свернуть историю.

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"Это не означает, что нет никаких претензий к Порошенко. Решили замять конфликт на фоне приезда западных гостей. Они спрашивают, зачем нам это нужно именно сейчас, поэтому решили снять проблему максимально", — отмечает Фесенко.

Политический аналитик Петр Олещук в комментарии Фокусу также делится мнением, что Порошенко не собирались отправлять под домашний арест или в СИЗО.

"Сторонники нагнетали ситуацию, якобы его точно хотят арестовать, и сейчас говорят, что они победили, потому что вышли поддержать. Доказательств того, что у власти была цель посадить Порошенко, нет. Делать из Порошенко героя-мученика не нужно было. Поэтому снимаются аргументы, что процесс несправедливый, что это политическое преследование", — утверждает Петр Олещук.

Целью подозрений в госизмене Порошенко, считает политический аналитик, было "затащить" его в процесс, чтобы он слушал показания Медведчука и чтобы вся страна наблюдала каждый день их взаимосвязи. Еще одной целью этой истории Олещук называет желание закрепить за нардепом от ЕС "статус нишевого политика — недостаточный, чтобы претендовать на должность президента".

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Под зданием Печерского райсуда Киева собрался многотысячный митинг сторонников Порошенко
Фото: Facebook

Что значит "личное обязательство" для Петра Порошенко?

Владимир Фесенко в комментарии Фокусу говорит, что мера пресечения в виде личного обязательства предусматривает, что Порошенко вынужден будет являться к следователю по требованию и не уезжать за пределы Киевской области без согласования с правоохранителями и судьей.

"Это не домашний арест, но ограничение передвижения, за границу Порошенко поехать не сможет. Он должен сдать паспорт на сохранение — документ, который дает право на выезд", — говорит Фесенко.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в соцсетях решение суда по мере пресечения Порошенко. Согласно обнародованному документу, на политика возложили следующие обязательства:

  • сдать на хранение документы для выезда за границу;
  • информировать следствие о смене места жительства;
  • прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к следователю либо в суд;
  • не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора либо судьи.

Судя по документу, такие ограничения на Порошенко накладываются на два месяца, то есть до 19 марта.

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Текст постановления Печерского райсуда суда по мере пресечения Порошенко

"Сейчас не суд и не приговор, это мера пресечения, чтобы подозреваемый не исчезал из страны, не препятствовал следствию. Это же не конец истории. Скоро мы увидим апелляцию, прокуратура подаст", — говорит Олещук.

Сторона обвинения в производстве ходатайствовала о взятии Порошенко под стражу с альтернативой в виде залога в 1 миллиард гривен. В Государственном бюро расследований (ГБР) уже заявили, что намерены обжаловать обнародованное 19 января решение Печерского райсуда Киева относительно меры пресечения пятому президенту. Впрочем, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что постановление суда доказывает "оправданность и законность подозрения".

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Мера пресечения в виде личного обязательства, говорит Фесенко Фокусу, не помешает Порошенко продолжать свою политическую деятельность.

"Если был бы арест — это был бы повод устраивать перфоманс. Чтобы этого не было, выбрали такую меру максимально мягкую, чтобы показать — никто не мешает Порошенко заниматься политической деятельностью", — отмечает Фесенко.

Представители оппозиции, рассуждает политолог, не поддерживали Порошенко, поскольку его ослабление им на руку — оно усиливает другие лагеря.

То, что пятый президент остался без поддержки противников власти из других групп, отмечает и Олещук.

"Насчет того, что он "лидер оппозиции"… Его никто не поддержал из оппозиции. Даже лидеры второго эшелона. Только Кира Рудык (нардеп и глава партии "Голос", — ред.), но она просто переживает, что ей нужно присоединиться хоть к какой-то силе. Порошенко в среде оппозиции тоже не любят", — утверждает политический аналитик.

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Кира Рудык встречала Порошенко в аэропорту "Жуляны" 17 января и приехала под Печерский райсуд 19 января

Что будет с рейтингом Петра Порошенко?

Политический аналитик Петр Олещук сомневается, что поддержка Порошенко значительно увеличится из-за подозрения в госизмене и прошедшего суда с избранием ему меры пресечения.

"Вряд ли рейтинг выйдет за границы электоральной ниши — 24 %. Здесь он может подбирать отколовшихся избирателей. Но вокруг чего консолидировать — в тюрьму не попал, дело будет долгим и нудным", — говорит Олещук Фокусу.

Похожее мнение высказывает и политолог Владимир Фесенко.

"У Порошенко может быть прибавка 2-3% временно. Из-за всех событий Порошенко начали поддерживать люди, которые не любили Зеленского, но и Порошенко не поддерживали. Сейчас возникла ситуация, что они встали на защиту Порошенко как жертвы преследования", — утверждает Фесенко.

У Зеленского же, считает политолог, проседание рейтинга будет из-за социально-политических проблем, а не из-за истории с Порошенко.

Плакат "Не играйте с порохом", сторонники Порошенко, дело порошенко
После оглашения меры пресечения Порошенко его сторонники отправились на Банковую, где кричали "Зеля, геть!"
Фото: УНИАН
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