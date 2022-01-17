"Госизмена" — одна на двоих. Почему уголовные дела не обрушили рейтинги Порошенко и Медведчука

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что Петр Порошенко и Виктор Медведчук, эти два лидера, казалось бы непримиримых политических партий, выступающих за совершенно разные геополитические курсы и выражающие интересы двух непримиримых украинских политических полюсов — крайних националистов и выступающих за примирение с Россией противников Майдана, — проходят по одному общему делу и обоим Зеленский вменяет "государственную измену".

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Комизм ситуации очевиден и нельзя не отдать должное чувству юмора Зеленского, который подловил двух политических дельцов именно на таком унизительном деле, по которому они будут проходить вдвоем на потеху публике. Еще и очную ставку устроят!

Но в чем парадокс?

Парадокс заключается в том, что трогательная коммерческая дружба двух политических лицедеев совершенно не отражается на их рейтингах. Их паства как поддерживала "своих", так и поддерживает. В чем тут дело? Неужели избиратели не видят, что их лидеры — это лицемеры, циники и политические дельцы, сделавшие миллиарды на доступе к бюджету и госсобственности?

Все прекрасно видят и все прекрасно понимают. Так, почему? Чтобы разобраться в этом парадоксе, надо понимать, какое главное требование обе группы избирателей предъявляют к своим лидерам.

В структуре потребностей человека одно из первых, а может даже самое первое место после инстинкта выживания занимает потребность жить в комфортной для себя среде. А комфорт в своем общественном измерении появляется только если человек живет среди людей, которые говорят на одном с ним языке, посещают одну с ним церковь, чествуют одних и тех же героев, имеют одинаковые взгляды на мир, историю, врагов и друзей, празднуют одинаковые праздники , похоже одеваются, имеют схожие нравы, обычаи, социальные норма поведения. Все это называется потребностью в самоидентификации.

Потребность в идентификации нужна человеку , потому что она дает ему чувство безопасности и социального комфорта. Согласитесь, не очень комфортно и даже небезопасно жить среди людей, которые сильно отличаются от тебя!

Поэтому человек готов пожертвовать многим, лишь бы обеспечить себе проживание в среде, в которой ему безопасно и комфортно, в которой он не чувствует себя белой вороной или даже изгоем. Это очень сильная потребность, которая многими социологами и политологами сильно недооценивается.

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Почему многие жители западных областей упорно поддерживают Порошенко? Разве они не понимают, что постоянно отбивающийся от обвинений в коррупции ПАП — лицемер, циник, политический актер и обманщик?

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И вообще, по меткому выражению Андрея Богдана, является "абсолютным злом"? Конечно, понимают!

Так почему голосуют за такую, казалось бы, одиозную фигуру? Ответ: они готовы простить Порошенко все его грехи, если тот будет жестко бороться за их идентичность. Идентичность стоит на первом месте! Это для галичан высший приоритет.

Но почему именно Порошенко? Разве в этом же лагере нет кого-то поприличнее?

Приличнее, разумеется, есть. Но для политической борьбы за идентичность одной приличности мало. Нужны ум, хитрость, смелость, воля, деньги, опыт, команда , связи , частная армия, СМИ и т.д. Именно все это есть и в избытке у Порошенко. Как политический боец он выше всех галичанских лидеров на порядок или два. Поэтому, зажав нос они поддерживают своего "гетмана" и поползли сегодня в Жуляны, не забыв, правда, получить "суточные" от щедрот порошенковских за труды свои.

Никто, по большому счету, не верит в то, что русскоязычный, не совсем титульный украинец, бывший прихожанин УПЦ Порошенко искренне отстаивает галичанскую идентичность, просто интересы двух сторон — Петра Алексеевича и львовян совпали. Пока совпали. Это обычный временный симбиоз.

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И после обнародования "Жму руку, обнимаю, Владимир Владимирович", многих покоробило . Но, увы, других столь же эффективных защитников своей идентичности у галичан пока нет . Они банально продались.

Теперь о Медведчуке. По существу Медведчук выступает антитезой Порошенко . Это политические близнецы-братья, только с противоположными знаками. Как электрон и позитрон. Все что сказано про Порошенко можно повторить и про Медведчука.

Пророссийские избиратели востока и юга Украины прекрасно понимают, что отстаивать их идентичность может только человек, имеющий большие капиталы, свои СМИ и определенную защищенность.

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С ролью защитника пророссийского электората простой смертный не справится: его быстро уничтожат. Это под силу только Медведчуку. Поэтому жители юго-востока вынуждены, зажав нос, голосовать за Медведчука и его ОПЗЖ. Нет у них сегодня других защитников.

Как я уже писал, дело о госизмене против Порошенко и Медведчука не имеет никаких судебных перспектив, но Зеленский , конечно, не откажет себе в удовольствии размазать двух политических дельцов и вытряхнуть наизнанку все их нутро.

Это тот самый случай, когда я болею за все стороны сразу и получаю немалое удовольствие от этого политического театра, который стороны увлеченно и с упоением разыгрывают на фоне не утихающих раазговоров о российском вторжении.

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