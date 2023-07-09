Про кофе, собак и малый бизнес. Как начать зарабатывать там, где, казалось, никакой прибыли не видно

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Почему мне бесплатно дают кофе.

По утрам я обычно хожу плавать на озеро. Самые лучшие мысли, самые точные бизнес -решения приходят ко мне именно во время спокойного плавания в прохладной воде.

Однажды около 9 утра я, как обычно, возвращался с озера домой и, проходя мимо кафе, почувствовал приятный аромат кофе. Надо сказать, что я отчаянный кофеман и знаю в нем толк. Мною овладело непреодолимое желание выпить чашечку кофе, а… денег с собой нет.

Я зашел в это небольшое кафе на первом этаже многоэтажного дома. Внутри уютно, но ни души. Женщина лет 40-45 протирала столы.

Я спросил, не мог бы я переговорить с хозяйкой кафе.

"Я хозяйка", — не очень приветливо ответил женщина, очевидно, принимая меня за какого -то раннего проверяющего.

Я попросил кофе и честно сказал, что денег у меня нет и я расплачусь за кофе маркетинговыми советами.

В этот момент хозяйка было похожа на механика Козлевича из "Золотого теленка", когда он, за неимением клиентов, решил бесплатно прокатить на своей "Антилопе" Бендера и Балаганова.

Мы разговорились. Довольно быстро хозяйка с грустью призналась, что кафе с мужем они открыли полгода назад, но дела идут не ахти как. Думают закрываться, как минимум, до окончания войны.

Малый бизнес всегда начинается с анализа

Надо сказать, что кафе располагалось в огромном новом массиве, который был отстроен после 2014 г., когда состоятельные граждане Донецкой и Луганской областей массового хлынули в Киев. Десятки высоток, современная планировка, тысячи дорогих авто.

"Обратите внимание, — сказал я , — сколько мимо вас проходит владельцев собак, выгуливающих своих питомцев. Просто толпы, как на демонстрации. Выставьте столик перед вашим кафе и тут же продавайте им кофе в закрытых стаканчиках с трубочкой. Люди наверняка захотят выгуливать своих собачек и потягивать кофе. Кроме того, кофе располагает к общению, а все владельцы собак, особенно женщины, хотят общаться во время утренних прогулок. Пока мы с вами беседуем, мимо нас уже прошло не менее 50 собаководов. 30 из них наверняка купят у вас кофе, особенно если вы первое время будете отпускать кофе в кредит под честное слово. И будут покупать всегда, и зимой и летом".

Хозяйка кафе явно заинтересовалась.

"И еще. Чуть далее напротив вас — огромная детская площадка. В период с 10:30 до 13:00 не менее 50 молодых мам или бабушек приведут туда своих детишек. Поставьте на площадке пару столиков с тентами и предложите молодым мамам кофе, минералку, мороженое, чтобы они могли спокойно беседовать друг с другом, наблюдая за своими чадами. И будьте готовы предложить какие-то сладости для их детишек. И не скромничайте в цене. Видите, какие машины стоят вдоль этих домов, у людей явно есть деньги, а за особый сервис надо платить. И продавайте в кредит, заводите персональные знакомства, формируйте постоянную клиентуру".

Я набросал еще с полдюжины идей, как можно использовать огромный потенциал микрорайона, и мы обменялись телефонами. Мне приятно, что через месяц многие из моих идей были реализованы.

С тех пор, возвращаясь после утреннего плавания, я частенько пью кофе в этом кафе за счет заведения. Вывод: наблюдайте за потоками людей и за местами, где люди собираются. На этом всегда можно сделать деньги.

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