Про каву, собак і малий бізнес. Як почати заробляти там, де, здавалося б, ніякого прибутку не видно

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Чому мені безплатно дають каву.

Вранці я зазвичай ходжу плавати на озеро. Найкращі думки, найточніші бізнес-рішення приходять до мене саме під час спокійного плавання в прохолодній воді.

Одного разу близько 9-ї ранку я, як зазвичай, повертався з озера додому і, проходячи повз кафе, відчув приємний аромат кави. Треба сказати, що я відчайдушний кавоман і знаю в ній толк. Мною опанувало непереборне бажання випити філіжанку кави, а… грошей із собою немає.

Я зайшов у це невелике кафе на першому поверсі багатоповерхового будинку. Усередині затишно, але ні душі. Жінка років 40-45 протирала столи.

Я запитав, чи не міг би я переговорити з господинею кафе.

"Я господиня", — не дуже привітно відповіла жінка, вочевидь, сприймаючи мене за якогось раннього перевіряльника.

Я попросив кави та чесно сказав, що грошей у мене немає і я розплачуся за каву маркетинговими порадами.

У цей момент господиня була схожа на механіка Козлевича із "Золотого теляти", коли він через брак клієнтів вирішив безплатно прокатати на своїй "Антилопі" Бендера та Балаганова.

Ми розговорилися. Досить швидко господиня із сумом зізналася, що кафе з чоловіком вони відкрили пів року тому, але справи йдуть не дуже. Думають закриватися, як мінімум, до закінчення війни.

Малий бізнес завжди починається з аналізу

Треба сказати, що кафе розташовувалося у величезному новому масиві, який був відбудований після 2014 р., коли заможні громадяни Донецької та Луганської областей масового ринули в Київ. Десятки висоток, сучасне планування, тисячі дорогих авто.

"Зверніть увагу, — сказав я, — скільки повз вас проходить власників собак, які вигулюють своїх вихованців. Просто натовпи, як на демонстрації. Виставте столик перед вашим кафе і тут же продавайте їм каву в закритих стаканчиках із трубочкою. Люди напевно захочуть вигулювати своїх собачок і потягувати каву. Крім того, кава спонукає до спілкування, а всі власники собак, особливо жінки, хочуть спілкуватися під час ранкових прогулянок. Поки ми з вами розмовляємо, повз нас уже пройшло не менш ніж 50 собаківників. 30 із них, напевно, куплять у вас каву, особливо якщо ви перший час відпускатимете каву в кредит під чесне слово. І купуватимуть завжди, і взимку, і влітку".

Господиня кафе явно зацікавилася.

"І ще. Трохи далі навпроти вас — величезний дитячий майданчик. У період із 10:30 до 13:00 щонайменше 50 молодих мам або бабусь приведуть туди своїх діточок. Поставте на майданчику кілька столиків із тентами та запропонуйте молодим мамам каву, мінералку, морозиво, щоб вони могли спокійно розмовляти одна з одною, спостерігаючи за своїми чадами. І будьте готові запропонувати якісь солодощі для їхніх діточок. І не будьте скромними в ціні. Бачите, які машини стоять уздовж цих будинків, у людей явно є гроші, а за особливий сервіс треба платити. І продавайте в кредит, заводьте персональні знайомства, формуйте постійну клієнтуру".

Я накидав ще з пів дюжини ідей, як можна використовувати величезний потенціал мікрорайону, і ми обмінялися телефонами. Мені приємно, що за місяць багато з моїх ідей було реалізовано.

Відтоді, повертаючись після ранкового плавання, я частенько п'ю каву в цьому кафе за рахунок закладу. Висновок: спостерігайте за потоками людей і за місцями, де люди збираються. На цьому завжди можна зробити гроші.

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