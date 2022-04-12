Три варіанти для Угорщини, або Останні консерватори Європи

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Збожеволілим Німеччині, Франції, Нідерландам та ін., які докотилися до того, що стали забороняти вживати назву "батько" та "мати" (батько 1 і батько 2), заохочують серед дітей зміну статі, руйнують жіночий спорт за допомогою трансгендерів, реєструють одностатеві шлюби, бездумно запускають іммігрантів тощо угорці жорстко протиставили традиційні сімейні та національні цінності та, схоже, не мають наміру відступати. Остання приголомшлива перемога Орбана це довела.

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Угорщина явно не вписується в нинішній європейський мейнстрим, заперечує мультикультуралізм, суворо захищає свої національні традиції, релігію та не пропускає в країни іммігрантів, які можуть розмити їхню ідентичність. Тобто Угорщина виступає повною антитезою європейської політики національного розмивання та знищення традиційних сімейних цінностей.

Довго таке протистояння продовжуватись, звичайно, не може. Що далі?

Принципово можливо три варіанти:

Угорщину, як єретика та віровідступника, жорстко покарають фінансово та спробують зрештою повалити Орбана або за технологією кольорової революції, або за допомогою палацового перевороту, прикупивши його соратників. Угорщина вийде зі складу ЄС. Угорщина дасть початок консервативній революції, яка поступово покладе край ліволіберальному божевіллю, яке охопило Європу. Це спричинить частковий розпад ЄС.

З інтересом спостерігаю.

До речі, Україна теж іде шляхом Угорщини. Тобто всіляко намагається захиститися від ліволіберальних цінностей, що їй нав'язуються, зберегти свою ідентичність, мову, культуру, релігію, традиційні сімейні цінності тощо. Саме з цієї причини її в ЄС ніколи не приймуть. Принаймні доти, поки ЄС не відмовиться від своїх маячних ідей.

Джерело.

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