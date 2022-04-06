Угорські міфи про Україну та рука Москви: що буде після перемоги Віктора Орбана

Партія Віктора Орбана Fidesz перемогла на парламентських виборах в Угорщині. І не просто перемогла, а з великою перевагою. Не в останню чергу завдяки антиукраїнським наративам.

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Причини чергової перемоги Віктора Орбана

Про те, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан знову, вже вчетверте, може очолити уряд, соціологи не мали сумнівів ще напередодні голосування. Опитування громадської думки прогнозували перемогу для Fidesz над шестипартійною опозиційною групою (до якої входили "зелені" та представники колишньої націоналістичної партії Jobbik). Хоча перевага була невелика. Але за підсумками стало ясно, що партія Орбана суттєво перевершила результат найближчих опонентів з опозиції, обличчям якої є Петер Маркі-Зай.

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Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Михайло Драпак бачить три причини перемоги Орбана.

По-перше, це прорахунки опозиції у виборі лідера. Петер Маркі-Зай хоч і переміг на праймеріз, але насправді не мав достатніх симпатій в опозиційному таборі.

По-друге, агресія Росії на території України, як і будь-яка інша криза чи загроза, змусила багатьох європейців об'єднатися навколо чинного лідера та зрозумілого політика, а не шукати нових. І Угорщина не є винятком.

По-третє, Орбан використав особливу технологію — занурив Угорщину в якусь атмосферу страху зовнішньої загрози. Але якщо ще на початку січня 2022 року основною загрозою для Будапешта, за словами Орбана, була "брюссельська бюрократія", яка нав'язувала свої правила, то в лютому з початком війни в Україні страх викликала можливість бути втягнутими в конфлікт. І тому з'явилося рішення про непідтримку санкцій проти Росії в енергетичному секторі, заборону транспортувати зброю з країн НАТО своєю територією.

[ + – ] Експерти побоюються, що тепер у публічному дискурсі в Угорщині звучатимуть відверто антиукраїнські заяви Фото: Getty Images

На мітингу 1 квітня Орбан попередив, що перемога опозиції на виборчих дільницях призведе до постачання зброї в Україну вже наступного дня, а імпорт енергоносіїв із Росії припинять, що зашкодить угорцям та економіці країни. Окрім того, Орбан кидав звинувачення на адресу українського уряду, що він веде переговори з угорською опозицією. Так, заяви Зеленського використовували в передвиборчій кампанії як докази, що український уряд хоче вплинути на результати виборів в Угорщині. І єдиний, хто може захистити народ Угорщини у складній ситуації, це партія Fidesz.

"Багатолітнє правління Орбана та його риторика, що партнерство треба будувати не лише в західних структурах, а важливо розвивати зв'язки з Москвою та Пекіном, вилилося в проєкти, що реалізують коштом китайських та російських грошей, — каже Михайло Драпак. — Тобто рівень загрози з боку Москви в Будапешті значно знизився, якщо порівняти з 1990-ми, коли були свіжі спогади соціалістичного періоду. Сьогодні угорці не сприймають росіян як потенційну загрозу. І це заслуга Орбана. Деякі західні політологи називають його винятковим автократом XXI століття. Він сформував таку систему, в якій заради контролю не діє жорсткими політичними методами, але контролює інформаційне поле — понад 90% медіа, причому на рівні муніципалітетів, знаходяться під впливом та контролем партії Fidesz".

Вибори в Угорщині та наслідки для України

Для України результати парламентських виборів в Угорщині означають лише одне: риторика Будапешта на адресу Києва та Москви збережеться.

"Ми пам'ятатимемо цю перемогу до кінця життя, бо нам довелося боротися з величезною кількістю супротивників: місцевим лівим крилом, міжнародним лівим крилом навколо, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, Міжнародними ЗМІ та українським президентом теж. Ніколи не було стільки опонентів одночасно", — сказав Віктор Орбан своїм прихильникам увечері після закриття виборчих дільниць у Будапешті.

[ + – ] Напередодні голосування лідер опозиції Петер Маркі-Зай відкрито говорив, що голосування зводиться до простого вибору: "Путін чи Європа?" Фото: Getty Images

"Орбан у своєму "переможному" виступі зазначив, що Зеленський, серед інших, "заважав" здобути йому цю перемогу. Але він, очевидно, всіх ворогів здолав. Ну, а чим він заважав? Тим, що назвав речі своїми іменами? Що Орбан — єдиний, хто відверто підтримує бункерного вбивцю в Європі?" — зауважує Петро Олещук, політолог.

Хоча експерти кажуть, що на кінець року позиція Орбана може дещо трансформуватися.

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"Угорщина не підтримуватиме антиросійські санкції в галузі енергетики, — продовжує Драпак. — По-перше, не можна так швидко міняти намічений курс. По-друге, угорська економіка дуже залежить від російських енергоносіїв. Але через таку політику країна може відчути труднощі вже у 2023. Думаю, що з усіма спробами зберегти баланс між заходом і сходом Орбану все-таки доведеться йти на якісь поступки всередині ЄС. Ми всі розуміємо, що вести бізнес з РФ, як Угорщина це робила раніше, буде неможливо. З'являться репутаційні, економічні втрати (Вишеградська четвірка вже фактично не функціонує, а Польща стає регіональним лідером, — ред.) І Орбан не зможе позбутися іміджу ненадійного партнера всередині ЄС. І це накладе відбиток на відносини з Україною — вони можуть змінитися до кінця року ".

[ + – ] Володимир Зеленський заявив, що Орбан – єдиний, хто відверто підтримує бункерного вбивцю в Європі, каже експерт

Крім того, риторика Орбана щодо України незабаром може здатися не дуже правою на тлі заяв представників політсили "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk). До парламенту проходять сім депутатів від нової ультраправої, антиєвропейської, ксенофобської партії, ідеологія якої межує із фашизмом. Це частина політиків, які відійшли від партії Jobbik, коли вона вирішила приєднатися до об'єднаної опозиції. Якщо подивитися на висловлювання її лідера Ласло Тороцкая, можна помітити, як він поширює інформацію від російського МЗС про війну в Україні. Він каже, що це боротьба між США та Росією, а Україна лише поле битви. Тобто очевидно, що в публічному дискурсі в Угорщині звучатимуть відверто антиукраїнські заяви. І така ситуація впливатиме і на Орбана — він поступово зможе зайняти не праву, а центристську позицію, що, можливо, змінить і риторику на адресу України.

Слід зазначити, що, згідно з опитуваннями громадської думки, угорці підтримують Україну, а більшість опитаних із двох таборів визнають війну актом агресії РФ, вони її засуджують. Але водночас кажуть, що не хочуть, щоб Угорщину якось втягнули у війну.

Важелі в руках Путіна. Хто впливає на політику Будапешта: Москва чи Брюссель?

Напередодні голосування опозиціонер Петер Маркі-Зай відкрито говорив, що голосування зводиться до простого вибору: "Путін чи Європа?" Після перемоги Орбана виникає питання, наскільки угорський уряд може бути на боці Кремля. Про економічну залежність вже сказано, як і про інформаційну. Чи здатний Орбан на якісь практичні кроки, крім блокування постачання зброї по своїй території та відмови від санкцій? Наприклад, надати військову підтримку Путіну. Нині на кордоні з Україною з боку Угорщини стоїть чисельний угорський військовий контингент.

"Це виключено, — каже експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Михайло Драпак. — Якщо подивитися на дані з різних таборів, то немає жодних натяків на те, що Угорщина має бути в якомусь іншому оборонному союзі, ніж НАТО". А війська Угорщини — це війська НАТО.

Але є й інші ризики, пов'язані з позицією Угорщини щодо України. Наприклад, у червні на саміті Європейського Союзу намічено голосування за надання Україні статусу кандидата у ЄС. Раніше вважали, що головним противником була Німеччина, але після того, як Орбан почав проводити відверту антиукраїнську політику, на удар можна чекати від Угорщини. Однак цей удар може відбити ЄС — і тоді буде зрозуміло, в кого, Брюсселя чи Москви, більше важелів впливу на Будапешт.