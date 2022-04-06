Венгерские мифы об Украине и рука Москвы: что последует за победой Виктора Орбана

Партия Виктора Орбана Fidesz победила на парламентских выборах в Венгрии. И не просто победила, а с большим перевесом. Не в последнюю очередь благодаря антиукраинским нарративам.

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Причины очередной победы Виктора Орбана

То, что действующий премьер-министр Виктор Орбан вновь, уже в четвертый раз, может возглавить правительство, у социологов не было сомнений еще накануне голосования. Опросы общественного мнения прогнозировали победу для Fidesz над шестипартийной оппозиционной группой (в которую входили "зеленые" и представители бывший националистической партии Jobbik). Хотя преимущество было небольшое. Но по итогам стало ясно, что партия Орбана существенно превзошла результат ближайших оппонентов из оппозиции, лицом которой является Петер Марки-Зая.

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Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак видит три причины победы Орбана.

Во-первых , это просчеты оппозиции в выборе лидера. Питер Марки-Зая хотя и победил на праймериз, но на самом деле не имел достаточных симпатий в оппозиционном лагере.

, это просчеты оппозиции в выборе лидера. Питер Марки-Зая хотя и победил на праймериз, но на самом деле не имел достаточных симпатий в оппозиционном лагере. Во-вторых , агрессия России на территории Украины, как и любой другой кризис или угроза, заставила многих европейцев объединится вокруг действующего лидера и понятного политика, а не искать новых. И Венгрия не исключение.

, агрессия России на территории Украины, как и любой другой кризис или угроза, заставила многих европейцев объединится вокруг действующего лидера и понятного политика, а не искать новых. И Венгрия не исключение. В-третьих, Орбан использовал особенную технологию – погрузил Венгрию в некую атмосферу страха внешней угрозы. Но если еще в начале января 2022 года основной угрозой для Будапешта, по словам Орбана, была "брюссельская бюрократия", которая навязывала свои правила, то в феврале, с началом войны в Украине, страх вызывала возможность быть втянутыми в конфликт. И поэтому появилось решения о неподдержке санкций против России в энергетическом секторе, запрете транспортировать оружие из стран НАТО по своей территории.

[ + – ] Эксперты опасаются, что теперь в публичном дискурсе в Венгрии будут звучать откровенно антиукраинские заявления Фото: Getty Images

На митинге 1 апреля Орбан предупредил, что победа оппозиции на избирательных участках приведет к поставке оружия в Украину уже на следующий день, а импорт энергоносителей из России будет прекращен, что повредит венграм и экономике страны. Кроме того, Орбан бросал обвинения в адрес украинского правительства, что оно ведет переговоры с венгерской оппозицией. Так, заявления Зеленского использовались в предвыборной кампании как свидетельства, что украинское правительство хочет повлиять на результаты выборов в Венгрии. И единственный, кто может защитить народ Венгрии в такой сложной ситуации, это партия Fidesz.

"Многолетнее правление Орбана и его риторика, что партнерство надо строить не только в западных структурах, а важно развивать связи с Москвой и Пекином, вылилось в проекты, которые реализуются за счет китайских и российских денег, – говорит Михаил Драпак. – То есть уровень угрозы со стороны Москвы в Будапеште значительно снизился по сравнению с 1990-ми, когда были свежи воспоминания социалистического периода. Сегодня венгры не воспринимают россиян как потенциальную угрозу. И это заслуга Орбана. Некоторые западные политологи называют его исключительным автократом XXI столетия. Он сформировал такую систему, в которой ради контроля не действует жесткими политическими методами, но контролирует информационное поле – более 90% медиа, причем на уровне муниципалитетов, находятся под влиянием и контролем партии Fidesz".

Выборы в Венгрии и последствия для Украины

Для Украины результаты парламентских выборов в Венгрии означают только одно: риторика Будапешта в адрес Киева и Москвы сохранится.

"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством противников: местным левым крылом, международным левым крылом вокруг, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, Международными СМИ и украинским президентом тоже. Никогда не было столько оппонентов одновременно", – сказал Виктор Орбан своим сторонникам вечером после закрытия избирательных участков в Будапеште.

[ + – ] Накануне голосования лидер оппозиции Петер Марки-Зая открыто говорил, что голосование сводится к простому выбору: "Путин или Европа?" Фото: Getty Images

"Орбан в своем "победном" выступлении отметил, что Зеленский, среди прочих, "мешал" получить ему эту победу. Но он, очевидно, всех врагов одолел. Ну, а чем он мешал? Тем, что назвал вещи своими именами? Что Орбан – единственный, кто откровенно поддерживает бункерного убийцу в Европе?" – замечает Петр Олещук, политолог.

Хотя эксперты говорят, что к концу года позиция Орбана может несколько трансформироваться.

Важно

Позиция Будапешта. Почему Венгрия не желает нам помогать?

"Венгрия не будет поддерживать антироссийские санкции в области энергетики, – продолжает Драпак. – Во-первых, нельзя так быстро менять намеченный курс. Во-вторых, венгерская экономика очень зависит от российских энергоносителей. Но из-за такой политики страна может ощутить трудности уже в 2023 году. Думаю, что при всех попытках сохранить баланс между западом и востоком Орбану все-таки придется идти на какие-то уступки внутри ЕС. Мы все понимаем, что вести бизнес с РФ, как Венгрия это делала раньше, будет невозможно. Последуют репутационные, экономические потери (Вышеградская четверка уже фактически не функционирует, а Польша становится региональным лидером, – ред.). И Орбан не сможет избавится от имиджа ненадежного партнера внутри ЕС. И это наложит отпечаток на отношения с Украиной – они могут измениться к концу года".

[ + – ] Владимир Зеленский заявил, что Орбан – единственный, кто откровенно поддерживает бункерного убийцу в Европе, говорит эксперт

Кроме того, риторика Орбана по отношению к Украине вскоре может показаться не очень правой на фоне заявлений представителей политсилы "Наша Родина" (Mi Hazánk).

В парламент Венгрии проходят семь депутатов от новой ультраправой, антиевропейской, ксенофобской партии, идеология которой граничит с фашизмом. Это часть политиков, которые отошли от партии Jobbik, когда она решила присоединится к объединенной оппозиции.

Если посмотреть на высказывания ее лидера Ласло Тороцкого, то можно заметить, как он распространяет информацию от российского МИДа о войне в Украине. Он говорит, что это борьба между США и Россией, а Украина — лишь поле битвы. То есть, очевидно, что в публичном дискурсе в Венгрии будут звучать откровенно антиукраинские заявления. И такая ситуация будет влиять и на Орбана – он постепенно сможет занять не правую, а центристскую позицию, что, возможно, изменит и риторику в адрес Украины.

Следует отметить, что, согласно опросам общественного мнения, венгры поддерживают Украину, а большинство опрошенных из двух лагерей признают войну актом агрессии РФ, они ее осуждают. Но при этом говорят, что не хотят, чтобы Венгрия была как-то втянута в войну.

Рычаги в руках Путина. Кто влияет на политику Будапешта: Москва или Брюссель?

Накануне голосования оппозиционер Петер Марки-Зая открыто говорил, что голосование сводится к простому выбору: "Путин или Европа?". После победы Орбана возникает вопрос, в какой мере венгерское правительство может быть на стороне Кремля. Об экономической зависимости уже сказано, как и об информационной. Способен ли Орбан на какие-то практические шаги, кроме блокирования поставок оружия по своей территории и отказа от санкций? Например, оказать военное содействие Путину. Ныне на границе с Украиной со стороны Венгрии стоит многочисленный венгерский военный контингент.

"Это исключено, – говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак. – Если посмотреть на данные из разных лагерей, то нет никаких намеков на то, что Венгрия должна быть в каком-то ином оборонном союзе, чем НАТО". А войска Венгрии – это и войска НАТО.

Но есть и другие риски, связанные с позицией Венгрии по отношению к Украине. Например, в июне на саммите Европейского Союза намечено голосование за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Ранее считалось, что главным противником была Германия, но после того, как Орбан начал проводить откровенную антиукраинскую политику, удара можно ждать от Венгрии. Однако этот удар может парировать ЕС — и тогда будет понятно, у кого, Брюсселя или Москвы, больше рычагов влияния на Будапешт.