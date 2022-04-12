Три варианта для Венгрии, или Последние консерваторы Европы

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Помешавшимся Германии, Франции, Нидерландам и др., которые докатились до того, что стали запрещать употрелять название "отец" и "мать" (родитель 1 и родитель 2), поощряют среди детей смену пола, разрушают женский спорт с помощью трансгендеров, регистрируют однополые браки, бездумно запускают иммигрантов и т.д. венгры жестко противопоставили традиционные семейные и национальные ценности и, похоже, не намерены отступать. Последняя оглушительная победа Орбана это доказала.

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Венгрия явно не вписывается в нынешний европейский мейнстрим, отрицает мультикультурализм, строго защищает свои национальные традиции, религию и не пропускает в страну иммигрантов, которые могут размыть их идентичность. То есть, Венгрия выступает полной антитезой европейской политике национального размывания и уничтожения традиционных семейных ценностей.

Долго такое противостояние продолжаться, конечно, не может. Что дальше?

Принципиально может быть три варианта:

Венгрию, как еретика и вероотступника, жестко накажут финансово и попытаются в конце концов свалить Орбана либо по технологии цветной революции, либо с помощью дворцового переворота, прикупив его соратников. Венгрия выйдет из состава ЕС. Венгрия даст начало консервативной революции, которая постепенно положит конец леволиберальному помешательству, которое охватило Европу. Это приведет к частичному распаду ЕС.

С интересном наблюдаю.

Кстати, Украина тоже идет по пути Венгрии. То есть, всячески пытается защититься от навязываемых ей ЕС леволиберальных ценностей, сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, традиционные семейные ценности и т.п. Именно по этой причине она в ЕС никогда не будет принята. Во всяком случае до тех пока ЕС не откажется от своих бредовых идей.

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