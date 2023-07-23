От пустозвонов до гениев. Какие топ-менеджеры управляют сейчас Украиной
Бизнес-консультант Андрей Головачев выделает пять типов топ-менеджеров. Лучшие из них — те, которые четко понимают, что надо делать в каждой конкретной ситуации и , главное, знают как
Моя классификация топ-менеджеров
После 25 лет управленческой деятельности я пришел к следующей классификации топ менеджеров в Украине.
1. Топ-менеджеры, которые ничего не знают и ничего не умеют.
Это типичные job jumpers. Как правило, обладают неплохой внешностью, хорошим речевым аппаратом . Как говорится, продают манеры. Быстро убегают из компании, как только их пустота становится всем очевидной
Таких на рынке где-то 10 %
2. Топ-менеджеры, которые кое-что знают, но ничего не умеют делать
Это болтуны. Жонглируют умными словами. Вредный и опасный тип
15 %
3. Топ-менеджеры, которые хорошо понимают, ЧТО надо делать, но не знают КАК
Грамотные импотенты
В определенных условиях бывают весьма полезны
25 %
4. Топ-менеджеры, которые не понимают, ЧТО надо делать, но очень энергичны и проявляют инициативу
Дураки с инициативой
45%
5. Топ-менеджеры, которые четко понимают, ЧТО надо делать в каждой конкретной ситуации и, главное, знают КАК
Это звезды
5%
Отличительной чертой звезд является их способность одновременно к абстрактному и конкретному мышлению. Абстрактное мышление позволяет им быстро и точно определять суть проблем, конкретное мышление — найти специфическое решение данной конкретной проблемы.
Владельцы бизнеса, ищите звезд и не копейничайте на их оплате. Они дорогОго стоят.Важно