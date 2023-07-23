Від пустодзвонів до геніїв. Які топменеджери керують зараз Україною

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Моя класифікація топменеджерів.

Після 25 років управлінської діяльності я прийшов до такої класифікації топменеджерів в Україні.

1. Топменеджери, які нічого не знають і нічого не вміють.

Це типові job jumpers. Як правило, мають непогану зовнішність, хороший мовленнєвий апарат. Як то кажуть, продають манери. Швидко тікають із компанії, щойно їх порожнеча стає всім очевидною

Таких на ринку десь 10 %.

2. Топ-менеджери, які дещо знають, але нічого не вміють робити

Це базіки. Жонглюють розумними словами. Шкідливий і небезпечний тип

15 %

Фото: energepic.com from Pexels

3. Топменеджери, які добре розуміють, ЩО треба робити, але не знають ЯК

Грамотні імпотенти

У певних умовах бувають вельми корисними

25 %

4. Топменеджери, які не розуміють, ЩО треба робити, але дуже енергійні та проявляють ініціативу

Дурні з ініціативою

45 %

5. Топменеджери, які чітко розуміють, ЩО треба робити в кожній конкретній ситуації і, головне, знають ЯК

Це зірки

5%

Характерною рисою зірок є їх здатність одночасно до абстрактного і конкретного мислення. Абстрактне мислення дає їм змогу швидко й точно визначати суть проблем, конкретне мислення — знайти специфічне рішення цієї конкретної проблеми.

Власники бізнесу, шукайте зірок і не дріб'язкуйте на їхній оплаті. Вони дорогого коштують.

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