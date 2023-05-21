П'ять шляхів досягти успіху в житті. Як направити свою дитину правильним шляхом

Related video

Як допомогти дитині правильно вибрати напрямок діяльності?

Свого часу мої батьки практично насильно впихнули мене у професійний напрямок, який був тоді "престижним, перспективним і грошовим". І я… втратив кілька найкращих років свого життя, мучившись і займаючись не своєю справою. Лише шляхом неймовірних зусиль я зміг надалі вийти на "свій" напрям у житті, де й більш-менш досяг успіху.

У мене, зрозуміло, немає претензій до своїх покійних батьків: вони мене любили і вели мене до "щастя", як вони його самі розуміли, як вміли і як раніше вели їх самих. Але відтоді ми вже багато чого дізналися про людську психіку.

Мій випадок є досить типовим, коли батьки визначають професійний вибір своїх дітей. Але це небезпечний шлях. Можна приректи дітей на багато років мук, з усіма тяжкими наслідками для їхньої психіки та особистого життя.

Надалі у своєму житті я зустрічав сотні, навіть тисячі людей, які, подібно до мене, грубо помилилися при виборі напряму своєї діяльності. Я навіть сказав би, що кількість людей, які не змогли знайти "свою" спеціальність, значно перевищує тих щасливчиків, яким пощастило відразу ж знайти ту сферу, яка їм підходить і де вони досягли успіху.

В чому причина? Чому люди часто помиляються? І чи можна ще в ранньому віці визначити ті області, в яких людина швидше за все досягне успіху?

Можна!

І для цього треба познайомитися з теорією множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера.

Гарднер стверджує (йому зараз 79 років), що немає єдиного інтелекту, як ми думаємо, і рівень якого IQ нібито перевіряється на якихось смішних тестах.

Книга, в якій детально описані типи інтелекту

За Гарднером, існує багато різних інтелектів. Я виділяю п'ять, на мій погляд, найважливіших:

Візуально-просторовий інтелект — це вміння людини бачити та сприймати навколишній світ у багатовимірному форматі, а також відтворювати його в думках та на папері, планувати його зміни, інтерпретувати графіки. Дитина або доросла людина, у яких ВПІ добре розвинений, зможуть досягти успіху в таких напрямках, як архітектура, графічний та ландшафтний дизайн, малювання, інженерія, хірургія тощо. Лінгвістично-вербальний інтелект. Він добре розвинений у людей, які легко та із задоволенням висловлюють думки усно та (або) письмово. Зазвичай вони люблять читати, їм легше дається вивчення іноземних мов, і нерідко володарі такого інтелекту стають майстрами володіння словом і мають здатність доносити свої думки до широкого загалу. Письменники, поети, журналісти, копірайтери, проповідники, оратори, синхронні перекладачі, адвокати, як правило, мають розвинений ЛВІ. Логіко-математичний інтелект — здатність до абстрактного мислення, аналізу, упорядкованості мислення, уміння робити розрахунки та висувати гіпотези. Такі здібності мають вчені, викладачі точних наук, аналітики, детективи тощо. Музичний інтелект – це здатність захоплювати звуки та наслідувати їх, бути чутливими до ритму, розрізняти якості звуків, слухати, співати та інтерпретувати пісні та твори, а також схильність до гри на інструментах. Ті, хто має добре розвинений МІ, нерідко стають композиторами, співаками, діджеями тощо. Міжособистісний інтелект – це здатність розуміти та ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Вона включає ефективні вербальні і невербальні комунікації, можливість швидко помічати відмінності між людьми. Також ці люди вміють добре відчувати настрій та темперамент інших. Мабуть, це найкорисніший у повсякденному житті вид інтелекту. Його власникам легко йдеться дорогою життя, свої будь-які інтелектуальні недоліки вони можуть легко вирішити за допомогою правильно вибудованого спілкування і системи соціальних зв'язків. Люди з розвиненим МІ можуть досягти успіху в таких спеціальностях, як політика, управління, медицина, педагогіка, акторська майстерність тощо.

Гарднер виділяє ще й інші види інтелекту, але ці п'ять мені видаються найважливішими. Існують тести, які допоможуть вам визначити, який вид інтелекту(ів) у вас чи ваших дітей домінує, і це підкаже, у яких напрямках має сенс шукати професійну орієнтацію.

Бажаючим ґрунтовно розібратися у цьому питанні можу порекомендувати книгу:

Говард Гарднер. "Структура розуму: теорія множинного інтелекту"

Викладена в Інтернеті.

Джерело

Важливо