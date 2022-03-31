Відстрочка на 15 років. Як кримське питання пов'язане зі зміною політичної еліти в РФ

"Питання Криму — це питання, від розв'язання якого залежить, чи укладуть мир, чи "військова спецоперація" таки переросте в тотальну війну". Думка.

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Каменем спотикання в переговорах між Україною та Росією є проблема Криму. Росія наполягає, щоб Україна визнала Крим частиною її території, після чого Захід має зняти санкції з Росії за анексію Криму.

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Україна — я впевнений, що не без допомоги США — запропонувала Росії обговорення статусу Криму протягом 15 років.

Чому саме 15 років?

Відповідь очевидна. В Росії зміна еліт відбувається за природним біологічним принципом, тобто після фізичного вмирання попередньої еліти та приходу молодшої. США вважають, що нинішня керівна еліта (Путін, Лавров та ін.), якій зараз близько 70 років, пробуде при владі ще максимум 15 років, після чого відбудеться зміна еліти. З нинішньою елітою обговорювати статус Криму марно, Україна та США гарантовано отримають відповідь НІ. Тому роблять спробу перенести питання на 15 років і повернутись до нього вже з новою російською елітою. Американці вміють грати в довгу. Крім того, відстрочка на 15 років передбачає, що санкції, накладені на Росію за Крим, зберігатимуть.

Стратегічне положення Криму настільки критично важливе і для Росії, і для України — США, що було б наївно думати, що цю проблему можна було б остаточно розв'язати за кілька днів переговорів.

Захід здійснює безпрецедентний тиск на Путіна, щоб він погодився на 15-річну відстрочку стосовно Криму. Саме таке формулювання питання на переговорах у Стамбулі, видно, змусило Мединського повністю розгубитися. Буквально наступного дня Лавров був змушений зустрітися зі своїм китайським візаві для обговорення ситуації, що склалася.

Питання Криму — це питання, від розв'язання якого залежить, чи укладуть мир, чи "військова спецоперація" таки переросте в тотальну війну.

Інтуїція мені підказує, що відповідь Росії вирішальною мірою залежатиме від позиції Китаю, яку ми поки що не знаємо.

Джерело.

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