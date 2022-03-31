Виведення військ, Донбас і допомога НАТО. Ключові наслідки переговорів України та РФ

Зеленського не можна змусити піти на угоду, яка зрадить інтереси України, і росіянам краще відповідно стримати свої очікування від врегулювання, вважає військовий експерт Том Гілл. Але не можна недооцінювати як масштаби переговорного процесу, так і компроміси, які доведеться виробити, щоби закінчити війну з Росією.

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Після чотирьох тижнів важких боїв формується консенсус щодо того, що ні примусове підпорядкування України, ні примусове звільнення Росією української території, швидше за все, неможливі. Це вагомий стимул для переговорів, поряд із загрозою ескалації звичайного чи ядерного конфлікту між НАТО й Росією.

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Переговори про припинення війни – справа не лише російських і українських переговорників в Анталії, Прип'яті й інших місцях. До структурних передумов і безпосередніх приводів війни причетні зовнішні гравці. Крім самих України та Росії, хід війни та її закінчення матимуть суттєві наслідки для багатьох держав, впливаючи на їхні стратегічні інтереси, пов'язані з національною безпекою та ядерним стримуванням. Стабільність будь-якої угоди щодо припинення війни також визначатиметься зовнішньою підтримкою, тиском і гарантіями – або їхньою відсутністю. Так чи інакше, зовнішні держави будуть значною мірою залучені до спроб домовитися про закінчення війни.

Фокус переклав новий текст Тома Гілла, одного з авторів військового журналу War on the Rocks, присвячений російсько-українській війні та політичному процесу, який цю війну супроводжує.

Через терни до миру. Росія та Україна за столом переговорів

Мене непокоїть ефективність цієї зовнішньої участі. Я не експерт із конфлікту в Україні, а фахівець із мирних переговорів. Консультування та ведення переговорів щодо мирних угод – моя професія.

Написати цю статтю мене спонукали два побоювання.

По-перше , судячи зі звітів Заходу, чаша терезів на полі бою схилилася на користь України, і я боюся, що в західних урядів і аналітиків може виникнути спокуса принизити значення переговорів. Ознаки цього вже помітні. Навіть у сценарії воєнного краху Росії залишаться невирішені політичні та військові питання, які потребують переговорів. Із військової точки зору є безліч варіантів розвитку ситуації, і очікується, що майже всі вони закінчаться важкими переговорами, що несуть наслідки для міжнародного співтовариства.

, судячи зі звітів Заходу, чаша терезів на полі бою схилилася на користь України, і я боюся, що в західних урядів і аналітиків може виникнути спокуса принизити значення переговорів. Ознаки цього вже помітні. Навіть у сценарії воєнного краху Росії залишаться невирішені політичні та військові питання, які потребують переговорів. Із військової точки зору є безліч варіантів розвитку ситуації, і очікується, що майже всі вони закінчаться важкими переговорами, що несуть наслідки для міжнародного співтовариства. По-друге, я також побоююся, що деякі заклики до завершення війни шляхом переговорів виявляться такими ж нереалістичними та непродуманими, як заклики до зміни режиму в Москві. Ні дипломатичний тиск, ні безвихідні ситуації на полі бою автоматично не призводять до укладання угод на основі переговорів – вони лише створюють інтерес до таких угод. Сторони, що воюють, самі повинні вірити, що угода можлива. Чіткий шлях до угоди має бути побудований шляхом ретельної та методичної роботи таким чином, щоб не тільки згладити протиріччя, а й упоратися з недовірою до обіцянок іншої сторони, дати можливість зберегти лице та задовольнити прагнення народу до вшанування героїв і помсти. В іншому випадку сторони, що воюють, продовжать бачити цінність в азартній грі, де на кону стоїть можливий прорив на полі бою.

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Ця стаття є спробою намітити деякі гіпотетичні варіанти деескалації шляхом обговорення чотирьох основних питань конфлікту: виведення російських військ, Криму, Донбасу та незалежності та зовнішньополітичної ідентичності України.

Я не прогнозую, яка саме угода завершить війну, і не пропоную найкращі чи найгірші варіанти для сторін. Навпаки, ця розумова вправа покликана висвітлити масштаб завдання, що стоїть перед учасниками переговорів, і підкреслити серйозну підготовку (з погляду політичних процедур і громадських очікувань), яка потрібна на такі переговори.

Як показує цей аналіз, Росія має вагомі причини не йти на реалізацію ключових компонентів мирної угоди. Для досягнення сталого миру будуть потрібні жорсткі компроміси та зовнішня підтримка – включаючи підготовку чіткої та скоординованої пропозиції Заходу Росії щодо полегшення санкцій в обмін на прийняття та виконання Росією найважливіших вимог України.

Виведення військ РФ із України та міжнародні спостерігачі

Першочерговою проблемою України буде її незалежність як суверенної національної держави, що вимагатиме, серед інших кроків, виведення російських військ.

Саме це питання турбує мене найбільше. Почасти це пов'язано з тим, що в Сирії Росія успішно поєднувала бойові дії з переговорами, а також із невирішеними конфліктами та тривалим перебуванням військ на спірних територіях. Але найбільше мене турбує, що оскільки в результаті вторгнення Росія досягла певних "фактів на місцях", їй буде важко переконати себе відмовитися від них на користь простих обіцянок – навіть таких привабливих, як визнання права Росії на Крим і гарантії майбутнього нейтрального статусу України .

Список цих нових "фактів на місцях" очолюють:

контроль Росії над найбільшою в Європі атомною електростанцією (і 25% нинішніх постачань електроенергії в Україну); постійне перебування Києва в межах досяжності артилерією (що нагадує ситуацію із Сеулом і Північною Кореєю); контроль над каналами на північ від Криму, які постачають півострів прісною водою (захоплення та руйнування української греблі на одному з цих каналів було однією з перших цілей російського вторгнення); контроль над береговою лінією України, через яку проходить 60% експорту та 50% імпорту України (Росія все ще може досягти такого контролю завдяки захопленим територіям на суші та блокаді з моря, навіть відмовившись від завоювання Одеси. Це дозволило б Росії структурно послабити Україну в довгостроковій перспективі).

Країни не люблять відмовлятися від важелів впливу на своїх ворогів, а деякі з цих завоювань є сильними козирями для довгострокового процесу переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, підвищуючи для нього вартість підтримки Києва.

[ + – ] Першочерговою проблемою України буде її незалежність як суверенної національної держави, що вимагатиме, серед інших кроків, виведення російських військ

Навіть якщо Росія погодиться на виведення військ із усіх територій, крім Криму та Донбасу, узгоджений висновок складено з технічного погляду. Чи буде він повним і негайним чи поетапним? Якщо поетапним, то скільки буде етапів, як довго вони триватимуть, із якими умовами та гарантіями? Як здійснюватиметься моніторинг і перевірка виводу, і на якій підставі обидві сторони погодяться з тим, що вивід відбувся?

Якщо обидві сторони повністю візьмуть на себе зобов'язання щодо мирного виведення військ, залишаться ризики, пов'язані із забезпеченням безпеки та припиненням вогню для забезпечення виведення. Ці ризики зростають через загони народної оборони й інші нерегулярні сили, які не під прямим контролем російських чи українських військових. До того ж є безліч лазівок, які дозволять сторонам за бажання нескінченно блукати лабіринтом переговорів про умови та гарантії.

Нарешті, обом сторонам було б нерозумно укладати угоду про виведення військ без заздалегідь обумовленої ролі зовнішнього спостереження, щоб обмежити ризик обману під час виведення військ (тобто фальшивих заяв однієї зі сторін про завершення чи порушення угоди про виведення військ). Своїх спостерігачів може надати ООН чи ОБСЄ. Також можна розглянути можливість створення спільного органу спостереження, укомплектованого військовим персоналом із країн, яким довіряє Росія, та країн, яким довіряє Україна. За такого спільного оцінювання обидві сторони та міжнародне співтовариство будуть впевнені у висновках спостерігачів.

Крим і варіант Північної Ірландії

Імовірно, що Київ не зможе повернути Крим під контроль України силовим шляхом. У такому разі було б розумно укласти угоду на цій території, щоб стабілізувати це джерело розбіжностей. Недовіра, викликана конкуруючими претензіями на півострів, у поєднанні з переозброєнням України та Росії для поповнення втрат після цієї війни, може призвести до проблеми безпеки через невирішене кримське питання.

Росія вже вимагала визнання своїх прав на Крим від міжнародної спільноти та самої України, тому будь-яке прийняте рішення вимагатиме закордонної підтримки, щоб воно могло функціонувати як стабілізуючий захід.

Утім будь-яка угода, пов'язана з визнанням суверенітету Росії над територіями, захопленими внаслідок агресії, має вигляд нездійсненної для Заходу та України – як через зобов'язання з міжнародного права, так і через побоювання заохочення подальшої агресії в інших країнах. Тим часом, ідея "Крим – наш" глибоко вкоренилася в російському суспільстві, і саме тому анексія 2014 набула популярності в Росії. Навіть Олексій Навальний заявив, що він був би проти повернення півострова до України. Нам не варто очікувати, що росіяни відмовляться від цього, поки вони мають таку можливість.

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Це означає, що необхідно знайти творчі та взаємовигідні заходи. Одним із методів вирішення такої територіальної суперечки є договір про оренду, подібний до того, який Великобританія виторгувала в Китаю щодо Гонконгу в 1898 році. Проте можливість застосування цього методу, схоже, померла у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, закріпивши свої претензії на суверенітет над Кримом у російському законодавстві.

Якби цю можливість можна було відродити, такий договір дозволив би оминути вимогу України щодо російських репарацій – їх усе одно навряд чи вдасться задовольнити, оскільки історично такі заходи накладалися на переможені сторони, які не здатні відкинути таку вимогу. Росія уникла б приниження, фактично не визнавши свою провину, але при цьому все одно було б створено основу для переведення коштів із Росії в Україну.

Іншим методом із арсеналу історичних засобів може стати проголошення права населення Криму самостійно визначати своє майбутнє. Росія вже провела референдум для населення Криму про його національний статус незабаром після окупації території у 2014 році, щоб підкріпити свої вимоги, але його результати не були визнані на міжнародному рівні.

По суті такий референдум пройде знову, але його процедуру розробить і проконтролює Організація Об'єднаних Націй відповідно до міжнародно визнаних стандартів, а Україна, Росія та міжнародна спільнота будуть зобов'язані визнати результати. Проте уряди, які стикаються з численними сепаратистськими загрозами (як Україна), історично агресивно відмовлялися надавати окремим територіям право на самовизначення, побоюючись заохотити інші сепаратистські рухи. Наприклад, 2014 року прем'єр-міністр України прямо назвав невизнання своїм урядом кримського референдуму грізним попередженням для України.

Президент Володимир Зеленський запропонував формулу "згоду на незгоду" щодо Криму: імовірно, йдеться про ситуацію, коли Україна продовжує відкидати російський контроль над Кримом у принципі, але сигналізує про його ухвалення на практиці. Така відмова від вирішення питання допоможе Україні зберегти лице, але мало що зробить для нейтралізації потенційної причини для майбутньої війни. Росія може розцінити будь-яке переозброєння України як підготовку до спроби захоплення півострова, що викличе дії у відповідь, що ведуть до нової війни.

Так третій і, можливо, найперспективніший варіант – це символічні кроки, що сигналізують про визнання взаємовиключних претензій на сувереніт. Хорошим прикладом тут стане Північна Ірландія. Територіальний статус Північної Ірландії, процес формування якого розпочався з Белфастської угоди 1998 року, є формулою "згоди на незгоду".

Цей процес створив умови для співіснування різних інтерпретацій угоди та різних поглядів на майбутнє провінції, а для обох сторін є багаторівневі стимули підтримувати структуру та стабільність угоди. Британські лоялісти провінції та аудиторія в материковій частині Великобританії загалом витлумачили угоду як таку, яка забезпечила Північній Ірландії місце в складі Сполученого Королівства та поклала край насильству з боку Тимчасової ірландської республіканської армії.

У свою чергу, ірландські націоналісти в Північній Ірландії та в Республіці Ірландія приділили більше уваги тим аспектам угоди, які передбачали суверенітет, що перетинається, Ірландії та Великобританії. Це передбачало надання жителям Північної Ірландії повної свободи стати громадянами Ірландії, якщо вони цього забажають, і голосувати на виборах в Ірландії, а також свободу пересування, торгівлі та митні правила Європейського Союзу, які відкрили кордон між республікою та Північною Ірландією. Угода також обіцяла припинення прямого правління з Лондона та відновлення парламенту Белфаста, причому умовою цього відновлення була домовленість про розподіл влади між британськими лоялістами й ірландськими націоналістами.

[ + – ] Хорошим прикладом тут стане Північна Ірландія

Цей приклад можна використовувати як джерело натхнення для вироблення угоди щодо Криму, яка дасть сторонам можливість "погодитися на незгоду", створивши сильніші та стабільніші структури, ніж у разі відмови від вирішення питання. Наприклад, можна почати з визнання Росією права України направити делегацію як постійного спостерігача на процес внутрішньокримських переговорів про нову систему місцевого самоврядування на півострові. Метою такого процесу може бути забезпечення прав неросійськомовних і посилення захисту кримських татар.

Подібні формули дозволять обом сторонам заявити, що в укладеній угоді враховано більшість їхніх вимог, але при цьому принципи та претензії сторін на суверенітет над територією залишаться недоторканими. Такий невеликий перший крок із заділом на масштабніші домовленості може бути розумним, враховуючи, що територіальний статус Криму – предмет спору між Росією та Україною, який, напевно, переживе президентство і Зеленського, і Путіна.

За відсутності політичних заходів, подібних до перелічених вище, для зниження загрози майбутнього конфлікту залишаться тільки воєнні заходи. Можна провести переговори про демаркаційну лінію між російськими й українськими військами, яка може бути підкріплена демілітаризованою зоною на зразок тієї, що існує між Північною та Південною Кореями, або буферною зоною, зайнятою спостерігачами чи миротворцями ОБСЄ чи ООН.

Враховуючи масштаб військової загрози, яку сторони становлять одна для одної, і той факт, що майбутня українсько-російська війна виведе кризу на нижню сходинку сходів ядерної ескалації, є всі підстави для створення "жорстких" миротворчих сил ООН у формі, винайденій під час холодної війни, – як, наприклад, перша збройна миротворча місія ООН (UNEF I), розгорнута, щоб допомогти покласти край Суецькій кризі в 1956 році.

Ідеться про класичну форму миротворчості, коли війська підпорядковуються суворим правилам ведення бойових дій і можуть застосовувати силу лише з метою самооборони. Їхній мандат повинен обмежуватися контролем за лінією розмежування між сторонами, що воюють, не передбачаючи безліч додаткових завдань і обов'язків у галузі управління та прав людини, які стали асоціюватися з миротворчими місіями ООН із 1990-х років. Ставки наддержав у цій війні та потенціал для суперечок (не в останню чергу тому, що в конфлікт залучений постійний член Ради Безпеки) – достатні причини для того, щоб місія отримала якомога простіший мандат.

Донбас: на вістрі конфлікту

Зважаючи на те, що питання Донбасу стало офіційним приводом для лютневого вторгнення Росії, невиконана мирна угода Мінська II від 2015 року нагадує: невирішені питання можуть закласти основу для майбутньої війни. Росія та Україна закріпили свої претензії на регіон у внутрішньому законодавстві (конституція України затверджує юридичний суверенітет, а Росія законодавчо визнала незалежність двох самопроголошених сепаратистських республік). Це зменшує простір для маневру в переговорах. Питання набагато складніше, ніж із Кримом, бо Донбас із 2014 року переживає затяжний конфлікт із високим рівнем насильства та за участю сепаратистських українських сил, а також російських військ. У ньому присутні елементи громадянської війни та міждержавного конфлікту.

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Потенційний набір заходів для подолання розбіжностей щодо Донбасу аналогічний до тих, які можуть бути застосовані щодо Криму, описаних вище, з додаванням меж Мінська II. У центрі Мінська II перебуває очікування, що Україна знайде нове конституційне рішення для відносин між регіоном Донбасу та центральним київським урядом, яке передбачає федеральну форму правління – але схоже, що визнання Росією самопроголошених сепаратистських республік поклало край можливості відродження цієї структури.

Що цікаво, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що його найбільше непокоїть доля тих жителів самопроголошених сепаратистських республік, які вважають себе українцями. Це вказує на перешкоду, але натякає на готовність до компромісу. Формули, засновані на наведеному вище прикладі Північної Ірландії, могли б вирішити проблему Зеленського, пов'язану зі свободою громадян асоціювати себе з обраною ними нацією.

Враховуючи напруження бойових дій і нестабільність лінії фронту на Донбасі з 2014 року, аргументи на користь розгортання миротворчих сил ООН для сприяння стабілізації конфлікту потенційно навіть переконливіші, ніж аналогічні пропозиції щодо кордону Криму – тим більше зараз, коли донбаське питання довело свою здатність провокувати великі війни.

Той факт, що Німеччина та Франція досі не спробували стати постійними посередниками щодо Донбасу, підкріплює аргументи на користь миротворчих сил.

Незалежність і зовнішньополітична ідентичність України

Країни-члени НАТО дали зрозуміти, що шанси на вступ України в НАТО невеликі. Це відкриває для України можливість обміняти своє прагнення вступити в НАТО на угоди, які відновлять і збережуть її незалежність і територіальну цілісність.

Проте російські пропозиції гарантій щодо цього навряд чи будуть достатніми для України, оскільки Росія вже порушила зобов'язання гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України, взяте в 1994 році в Будапештському меморандумі (в обмін на передачу Україною успадкованої радянської ядерної зброї Російській Федерації). Російські переговорники також припустили, що вони готові піти на поступки щодо "демілітаризації", якщо Україна погодиться на обмеження своїх збройних сил.

Україна може розцінити це як несумлінну спробу закласти основу для майбутнього вторгнення, яке "закінчить розпочате". Тому Україна, швидше за все, захоче отримати якомога сильнішу страховку для російських обіцянок поважати незалежність і територіальну цілісність України – тобто повну свободу для створення й утримання збройних сил, здатних відбити майбутнє російське вторгнення або завдати йому серйозної шкоди.

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Нещодавні коментарі радника Зеленського вказують на те, що розрахунки України схиляються саме в цей бік. У такому разі залишається варіант збройного нейтралітету, при якому Україна зберігає право мати сили для належної самооборони звичайними засобами, але при цьому зобов'язується, за допомогою договірних угод та внутрішнього законодавства, дотримуватися нейтралітету в міжнародних справах, подібно до сучасних Фінляндії та Швейцарії, Австрії під час холодної війни чи Бельгії з 1839 по 1914 роки.

Усі ці заходи були розроблені для забезпечення миру та стабільності в Європі, запевняючи великі держави, що та чи інша країна не стане військовим активом противника. Крім того, миротворці в Криму та на Донбасі можуть розглядатися як захід щодо забезпечення безпеки нейтральної України, оскільки вони забезпечать додатковий буфер проти майбутнього вторгнення (і попереднє попередження про нього). Москва, тим часом, може представити свою згоду на миротворців як міру захисту російськомовних.

В угоді про збройний нейтралітет необхідно буде вирішити багато політичних і технічних питань. Наприклад, чи буде Україні дозволено отримувати зброю та військові технології від країн-членів НАТО?

Україна, поза сумнівом, захоче зберегти таке право. Можливо, саме це мають на увазі помічники Зеленського, коли говорять про забезпечення іноземних гарантій майбутньої безпеки України. Але росіяни можуть відмовитися йти на поступки, використовуючи захоплені території як важіль тиску. У відповідь Україна може наполягти на праві закуповувати зброю й отримувати військову допомогу, запропонувавши заборонити, скажімо, присутність іноземних військ і військових об'єктів на українській землі або участь України в іноземних військових навчаннях. Проте це складні питання, які можуть затягнути переговори.

Щоб пом'якшити жорстку вимогу зберегти повноцінну армію для стримування, Україна може вважати за доцільне запропонувати новий режим міжнародних інспекцій (що оновлює попередні угоди про міжнародні інспекції, які супроводжували Будапештський меморандум). Таким чином, Росія буде впевнена, що на українській землі ніколи не перебуватиме або розроблятиметься зброя масового знищення. Це вимагатиме переговорів про технічні заходи для проведення інспекцій, на які історично витрачалися місяці, а в деяких випадках і роки.

[ + – ] Наприклад, чи буде Україні дозволено отримувати зброю та військові технології від країн-членів НАТО? Україна, поза сумнівом, захоче зберегти таке право Фото: belsat.eu

Такі заходи можуть вирішити питання НАТО, а не Європейського Союзу. Як стверджує низка відомих аналітиків російської зовнішньої політики, неприязнь Росії до запропонованого членства України в НАТО є лише частиною недовіри до загального західного курсу України. Деякі навіть стверджують, що економічні побоювання Росії щодо членства України в ЄС були серйознішим мотивом вторгнення, ніж військові побоювання, пов'язані з НАТО.

Україна з лютого намагалася прискореними темпами створювати своєрідні "факти на місцях", які Київ міг би використати для закріплення цієї зовнішньополітичної мети, щоб отримати більше козирів за столом переговорів. Або йдеться про створення вагомішого козиря, ніж членство в ЄС, щоб посилити пакет, який Україна може запропонувати Росії в обмін на виведення військ і гарантії незалежності. Проте переговори про прагнення України до членства в ЄС, імовірно, стануть важкою проблемою, оскільки без цього Україні доведеться розробляти альтернативне бачення свого економічного розвитку.

Ще одним питанням, пов'язаним із незалежністю України, є мета російської війни – "денацифікація". На початку лютневого вторгнення Путін дав зрозуміти, що ця мета є евфемізмом для зміни режиму. Проте російські переговорники швидко відмовилися від цієї вимоги. До того ж з'явилися ознаки того, що українці готові піти на символічні заходи щодо "денацифікації" – зокрема, на прохання Росії, вони висловили готовність змінити деякі назви вулиць і визнати російську мову офіційною в деяких регіонах. Зеленський також наголосив, що умови будь-якої мирної угоди з Росією мають бути винесені на український референдум. Деякі інтерпретували це як спробу Зеленського уповільнити переговори через його впевненість у військовій зверхності. Але ймовірніше, що цей захід дає зрозуміти його російським опонентам: Зеленського не можна змусити піти на угоду, яка зрадить інтереси України, і росіянам краще відповідно стримати свої очікування від врегулювання. Цей крок зміцнить легітимність будь-якої угоди, а отже, і її життєздатність у довгостроковій перспективі.

Висновок. Чотири ключові наслідки переговорів України та Росії

Не можна недооцінювати як масштаби переговорного процесу, і компроміси, які доведеться виробити, щоб закінчити цю війну.

Аналіз потенційних варіантів угод показує чотири ключові наслідки переговорів України з РФ.

По-перше , політичні та технічні перешкоди для досягнення угод щодо основних питань дуже суттєві. Переговори займуть багато часу, затягуючи воєнні дії, а разом із ними збільшуючи гуманітарні витрати війни та глобальні економічні потрясіння. Для зовнішніх прихильників України важливо не затягувати ситуацію, упускаючи можливості для прогресу через недостатню підготовку, неадекватну координацію або прийняття бажаного за дійсне. Потрібні реальні компроміси не лише від України, а й від західних держав, щоб покласти край цій війні та створити якомога стабільніше та безпечніше врегулювання для всіх сторін. Необхідне стратегічне мислення – як для припинення війни, так і для того, щоб не закласти фундамент майбутнього конфлікту, потенційно ще небезпечнішого. Треті країни мають бути готові зробити свій внесок на завершення війни, навіть якщо це розчарує ті верстви суспільства, які вимагають більш емоційно задовільного результату.

, політичні та технічні перешкоди для досягнення угод щодо основних питань дуже суттєві. Переговори займуть багато часу, затягуючи воєнні дії, а разом із ними збільшуючи гуманітарні витрати війни та глобальні економічні потрясіння. Для зовнішніх прихильників України важливо не затягувати ситуацію, упускаючи можливості для прогресу через недостатню підготовку, неадекватну координацію або прийняття бажаного за дійсне. Потрібні реальні компроміси не лише від України, а й від західних держав, щоб покласти край цій війні та створити якомога стабільніше та безпечніше врегулювання для всіх сторін. Необхідне стратегічне мислення – як для припинення війни, так і для того, щоб не закласти фундамент майбутнього конфлікту, потенційно ще небезпечнішого. Треті країни мають бути готові зробити свій внесок на завершення війни, навіть якщо це розчарує ті верстви суспільства, які вимагають більш емоційно задовільного результату. По-друге , західні держави, які підтримують Україну, мають бути готові зробити чітку пропозицію щодо пом'якшення санкцій для Росії. Це зміцнить позиції України за столом переговорів, оскільки вона прагне виторгувати для себе такі важливі цілі,\ як повне виведення російських військ і надійні довгострокові гарантії незалежності України. У росіян є прагнення та різноманітні способи саботувати ці основні вимоги України, і існує ризик, що одного лише примусу на полі бою буде недостатньо для виконання Росією зобов'язань. Але чітка пропозиція щодо зняття санкцій в обмін на врегулювання віддало б майбутнє російської економіки в руки Зеленського. Пропозиція про переговори щодо майбутньої архітектури європейської безпеки також дасть Росії стимул ухвалити найважливіші умови України. Для цього західні держави мають скоординувати свої дії та протистояти своїм власним опозиційним силам.

, західні держави, які підтримують Україну, мають бути готові зробити чітку пропозицію щодо пом'якшення санкцій для Росії. Це зміцнить позиції України за столом переговорів, оскільки вона прагне виторгувати для себе такі важливі цілі,\ як повне виведення російських військ і надійні довгострокові гарантії незалежності України. У росіян є прагнення та різноманітні способи саботувати ці основні вимоги України, і існує ризик, що одного лише примусу на полі бою буде недостатньо для виконання Росією зобов'язань. Але чітка пропозиція щодо зняття санкцій в обмін на врегулювання віддало б майбутнє російської економіки в руки Зеленського. Пропозиція про переговори щодо майбутньої архітектури європейської безпеки також дасть Росії стимул ухвалити найважливіші умови України. Для цього західні держави мають скоординувати свої дії та протистояти своїм власним опозиційним силам. По-третє , дуже ймовірний сценарій нерішучих бойових дій, за якими відбудуться провальні мирні переговори, і так далі по колу. Обидві сторони можуть торгуватися, боротися та шукати лазівки, щоб зайняти вигіднішу позицію, використовуючи задля досягнення своєї мети як переговори, так і насильство. Цей сценарій стане ще вірогіднішим, якщо інтереси забезпечення тактичних переваг переважатимуть над зацікавленістю в досягненні стабільного миру на розумних умовах. Невіра в можливість мирної угоди ще більше посилить ризик. Тут дуже важливим є внесок третіх сторін, які можуть надати корисні та творчі пропозиції, запропонувати ресурси (наприклад, миротворців і спостерігачів) та встановити гарантії, щоб мінімізувати недовіру. Ось чому у визначенні та пошуку шляхів до вирішення ключових питань такою важливою є серйозна робота не лише України, а й її західних прибічників.

, дуже ймовірний сценарій нерішучих бойових дій, за якими відбудуться провальні мирні переговори, і так далі по колу. Обидві сторони можуть торгуватися, боротися та шукати лазівки, щоб зайняти вигіднішу позицію, використовуючи задля досягнення своєї мети як переговори, так і насильство. Цей сценарій стане ще вірогіднішим, якщо інтереси забезпечення тактичних переваг переважатимуть над зацікавленістю в досягненні стабільного миру на розумних умовах. Невіра в можливість мирної угоди ще більше посилить ризик. Тут дуже важливим є внесок третіх сторін, які можуть надати корисні та творчі пропозиції, запропонувати ресурси (наприклад, миротворців і спостерігачів) та встановити гарантії, щоб мінімізувати недовіру. Ось чому у визначенні та пошуку шляхів до вирішення ключових питань такою важливою є серйозна робота не лише України, а й її західних прибічників. По-четверте, крім невдалих воєнних атак, ми можемо очікувати невдалих переговорів. Але невдалі переговори не є марними. Історія мирних переговорів показує, що шлях до стабільної мирної угоди часто вимощений невдалими переговорами, які показують сторонам різницю між фантазією та реальністю, а також навчають наводити між ними мости. Як і протистояння на полі бою, переговори – це відносини та процес навчання всіх учасників. Необхідно підтримувати переговори та брати участь у них, навіть якщо вони здаються безперспективними. Країнам, які воюють, і багатьом зацікавленим сторонам з-поміж великих держав належить навчитися тому, як закінчити цю війну.

Про автора

Том Гілл – доктор наук, виконавчий директор Центру дипломатії миру та запрошений старший науковий співробітник факультету вивчення війни Королівського коледжу Лондона. Цивільний експерт із питань посередництва в Міністерстві закордонних справ, питань Співдружності та розвитку Великобританії. Раніше був політичним співробітником ООН і особливим помічником Спільного спеціального посланця в Сирії Кофі Аннана, а також лектором із вирішення міжнародних конфліктів у Школі міжнародних і громадських відносин Колумбійського університету.