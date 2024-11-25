"План перемоги" не передбачає повернення кордонів 1991 року, — ЗМІ

За словами джерел журналістів, республіканці не сприймають аргументи про повернення Донбасу, території якого були втрачені 10 років тому, адже там уже живуть інші люди.

Окремі пункти "плану перемоги", який президент Володимир Зеленський представив у США, орієнтовані на те, щоб знайти відгук у Республіканській партії. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у вищому військово-політичному керівництві України.

Одним із ключових елементів плану є розроблення родовищ літію, металу, який відіграє вагому роль у сучасній електроніці та виробництві електромобілів. В Україні сподіваються, що інтерес до цього стратегічного ресурсу може стати основою для економічної співпраці із Заходом.

Українське керівництво прагне не лише військово-політичної підтримки, але й економічних гарантій безпеки. За словами джерел, якщо на території України з'являться великі західні інвестиції, це створить додатковий стимул для західних країн захищати свої активи у разі нової агресії з боку Росії.

Однак така стратегія має і свої недоліки. Джерела підкреслюють, що Республіканська партія США мислить насамперед прагматично. Вони готові підтримувати ті регіони, які мають стратегічну цінність, як-от Житомирщина з її літієм. Натомість Донбас, із його вугільними родовищами, може не викликати такого ж інтересу.

"Але мінус цих ідей у тому, що вони не передбачають повернення кордонів-1991. Республіканці дивляться на все прагматично. Умовно кажучи, ось у вас є літій на Житомирщині, це зрозуміло, його треба захищати. А що у вас на Донбасі? Вугілля? Вугілля нам не потрібне, у самих є", — розповів один зі співрозмовників видання.

За інформацією джерел, частина американських республіканців вважає, що втрата Донбасу десять років тому змінила демографічний та політичний ландшафт регіону. Це ускладнює аргументацію для повернення цих територій під контроль України.

"От, ви Донбас коли втратили, 10 років тому? Так там уже не ваші люди і все таке", — кажуть вони.

Автори матеріалу зазначають, що фраза "кордони 1991 року" у публічних заявах українського керівництва стали звучати дещо рідше. Однак зауважують, що Україна ніколи не піде на те, щоб формально відмовитися від якихось своїх територій у межах 1991 року, адже навіть із формальної точки зору це заборонено законодавством.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що є всі шанси у 2025 році завершити війну.

Видання Foreign Affairs писало, що вихід України на кордони 1991 року є малоймовірним, адже для цього потрібні сили втричі більші за російські.