Війна завтра не закінчиться: чого не вистачає в "плані перемоги" та чи вступить Україна в НАТО до закінчення війни

Другий день поспіль українці обговорюють "план перемоги", який представив президент Зеленський. Фокус запитав військових, як вони оцінюють цей "документ" та яка ймовірність швидкого закінчення війни.

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Президент України Володимир Зеленський представив "план перемоги" Верховній Раді 16 жовтня. Він містить пʼять пунктів, які стосуються:

запрошення України в НАТО до закінчення війни;

продовження операцій на території РФ та зняття заборон щодо ударів;

розміщення в Україні комплексний неядерний стратегічний пакет стримування;

економічного потенціалу України, природних ресурсів;

післявоєнного періоду — "найдосвідченіший військовий контингент" в Україні.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україні необхідні два компоненти — справжні ефективні санкції та далекобійна зброя.

Фокус дізнався, що українські військовослужбовці думають про "план перемоги" та чи вважають його реальним.

Реальність "плану перемоги": війна завтра не закінчиться

Багатьом українцям може здаватися що "план перемоги" нереальний або провальний, але на початку повномасштабного вторгнення РФ українцям також багато речей здавались нереальними, але нині ми це маємо, висловилась лейтенантка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик.

"І ми цим користуємося на полі бою. Це величезна, насправді, була пророблена робота, як і представників ЗСУ, так і чинної нашої влади. Зрозуміло, що цей "план перемоги" включає те, що нам доведеться ще далі воювати. Я рада, що це розуміє президент України, що ми продовжимо ще воювати з росіянами", — сказала Фокусу Блищик.

Вона зауважила, що, можливо, багато хто очікував, що "план перемоги" міститиме якісь пункти, що вже завтра закінчиться війна. Але добре, що українці не тішать вже себе ілюзіями, як це було до та на початку повномасштабного вторгнення.

"Коли почалася повномасштабна війна ми також недооцінювали ворога, намалювавши образ чмоні, який краде унітаз. Проте ні, наш ворог сильний, наш ворог — це сильна армія, яка має на озброєнні купу техніки, зброї. І найголовніше, у них є величезний людський ресурс, яким вони користуються, і який їм не шкода. Якщо ми зараз скажемо, що ми вже не готові воювати, давайте ми з Путіним будемо сідати за стіл переговорів, то я б на місці Путіна не зупинялася. Я б йшла далі і забирала б Україну, ділила б її по Дніпру", — зазначила лейтенантка.

Блищик вважає, що добре те, що Зеленський розуміє реалії та вимагає те, що полегшить роботу військовослужбовцям. Йдеться про допомогу союзників, дозволу бити по території РФ. Їй шкода, як і всім українцям, що війна завтра не закінчиться, але потрібно готуватися до затяжних бойових дій.

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що жоден план не відміняє необхідності воювати, що й потрібно всім усвідомити.

"А то після цих новин знову всі будуть просто чекати перемоги. Можна обговорювати все, що завгодно — не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про "скоро все буде, як раніше", — написав Максим Жорін.

За його словами, жити з надіями — це нормально. Проте потрібно, аби надії не відірвали уваги від реальності. Тоді як українська реальність — це відчутне просування ЗС РФ, їхня перевага в чисельності й озброєнні, згуртований ворог. Жорін наголосив, у такій реальності єдиний можливий план — це зібрати всі сили та битися.

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що "план перемоги" можна уявити лише у випадку Третьої світової війни.

"Оголошені сьогодні умови не більше ніж — "не про*бати те, що залишилося". Хоча проти такого ворога, без перебільшень, це вже перемога", — сказав боєць.

Україна в НАТО: які шанси вступу до закінчення війни

На запитання, чи є шанси, що Україна вступить в НАТО до закінчення війни, Анастасія Блищик повідомила, що потрібно, аби партнери взяли "свої яйця в руки" та ухвалили це рішення, а не боялися Путіна. На її погляд, Захід просто боїться лідера Кремля через його погрози. Через це Путін відчуває свою силу та розуміє, що його бояться, а значить він нібито в правильному руслі дії. Тому потрібно діяти на три кроки вперед.

Військовослужбовець ЗСУ, колишній нардеп Ігор Луценко вважає, що питання в тому, коли закінчиться війна.

"Війна дійсно може бути настільки довгою, що ми вступимо, вийдемо з НАТО і так далі. Якщо ми кажемо про найближчі півтора року, то я думаю, що практично нульові (шанси вступити в НАТО, — ред.)", — сказав Фокусу Ігор Луценко.

На його думку, Україна може вступити в НАТО тоді, коли в Альянсі зміниться внутрішня позиція. Нині ж є антиукраїнська Угорщина і Словачина, проросійська Туреччина, яка активно співпрацює з РФ. Він зауважив, що щонайменше ці країни є тим чи іншим способом не сприяти тому, аби Україна опинилася в НАТО. Якщо щось зміниться, наприклад політично всередині Угорщини та Словаччини, то тоді так. Але на це піде мінімум 3-4 роки.

Військовослужбовець і адвокат Масі Найєм вважає, що вступ України в НАТО був би справедливим, але все вирішиться після виборів США.

"Буде шанс, мені здається, якщо буде Каміла Гарріс, і відчутно менше шансів, якщо буде Дональд Трамп", — каже Фокусу Найєм.

Війна на території Росії: чи будуть бунти росіян

"План перемоги" містить пункт щодо того, аби перенести війну на територію РФ, аби її громадяни почали розуміти, що це таке та розвернули ненависть в бік Кремля. Військовослужбовиця Блищик не думає, що українські удари по території ворога допоможуть зупинити війну.

"Я не думаю, що росіяни прям завтра вже зберуться і почнуть виходити на якісь акції. Вони будуть мовчати, вони будуть це терпіти. Проте зрозуміло, що буде легше нам. Тому що нам треба бити по їхніх складах. Нам треба, щоб ці всі "Шахеди", ракети на нас не летіли. Нам треба знищувати їхню авіацію, яка пускає КАБи. Нам треба ця далекобійна зброя, засоби ППО, якомога більше ракет для того, аби нам тут було набагато легше, аби росіяни не могли досягати своїх цілей", — заявила вона.

Вона вважає, що зараз важко на фронті, тому що Україна відчуває снарядний голод, і це тягнеться на постійній основі. Зокрема, не було такого моменту, щоб військові могли розкидатися снарядами, як росіяни, аби вони сиділи у своїх окопах і не могли голову підняти. Тобто нам постійно щось бракує, тоді як окупантам ні, в них все є. Росія має потужне виробництво боєприпасів, ракет. Натомість Україні потрібно зробити так, аби росіяни не могли цим користуватися та опинитися в ситуації, коли їм немає чим воювати.

Луценко також переконаний, що це достатньо мала ймовірність, тоді як удари по РФ радше радикалізують і обʼєднують народ навколо свого лідера.

"Ці удари мусять бути, але їхня мета переносу війни на територію ворога мусить бути не в тому, щоб переконати його народ у чомусь, що потрібно скидати Путіна, чи ще щось робити, а в тому, щоб просто позбавити необхідних ресурсів Росію для війни" — сказав він.

На думку Луценка, росіяни не розвернуться проти Кремля. Можуть бути свої процеси в країні, але вони не будуть безпосередньо повʼязані з тим, що Україна перенесе війну на територію РФ.

"Там народ достатньо пасивний, там так само немає якоїсь потужної партизанської війни проти нас. І так само й інші росіяни є байдужими, вони будуть жити під ким завгодно. Якщо вони будуть щось робити, то хіба що на користь Путіна, тому що вони нас не люблять", — пояснив військовий.

Масі Найєм не вірить в субʼєктивність росіян. Як показує практика вони задумують про свою політичну верхівку лише тоді, коли їм стає "ще більше боляче".

"Мені здається, що масові удари повсюди у більшості міст Росії можливо дадуть якийсь натяк на те, що вони (росіяни, — ред.) почнуть рухатись. Тобто, чи я вірю, що це зупинить війну? Ну, навряд", — заявив він.

Чого не вистачає "плану перемоги"

У "плані перемоги" йдеться про те, що важливо проводити спільні захисні операції з європейськими сусідами для збиття дронів в українському небі. За словами Ігоря Луценка, західним партнерам потрібно разом з українцями тренуватися протидіяти дронам. Тобто випробувати нові системи антидронової боротьби різного роду. Головне тренувати персонал, щоб він звикав, що от зараз вже дронова війна буде.

Найєм вважає, що йдеться про те, що умовно Туреччина дасть кораблі, які підійдуть до українських берегів та збиватимуть російські дрони. Проте він не думає, що це буде єдина ППО.

"Можливо, якщо єдина ППО, то партнери мають дати своїх людей. Якщо вони дають своїх людей, вони фактично вступають у війну", — пояснив він.

Ігор Луценко переконаний, що перспектива "плану перемоги" в тому, що про нього деякий час будуть говорити, але потім перестануть. Від України постійно мусить виходити якийсь сигнал.

"Один із типів сигналу – це слово "план", документ під назвою "план". Далі, можливо, треба буде придумати ще щось. Головне, щоб про нас не забували, щоб ми були весь час на слуху по всім можливих каналах", — заявив боєць.

За його словами, для перемоги потрібно, аби Україну тримали постійно на слуху. Але західні країни дуже прохолодно ставляться до українських пропозицій.

"Нам постійно треба лупати цю скалу поступово, і в нас є в цьому успіхи. Ми ж бачимо, що колись нам не давали нічого, окрім Javelin, а зараз вже є F- 16-ті тощо. Тому треба продовжувати на цьому не зупинятися. І, звісно, "план" цьому допомагає", — пояснив він.

Найєм зауважив, що в "плані перемоги" немає найголовінших речей. Зокрема, немає нічого про те, що Україна посилить військових, демобілізуючи їх. Також немає жодного слова про те, як знову створити єдність суспільства.

"Зараз ми настільки роз'єднані, що це найбільша загроза. Нічого не сказано про те, як задовільнити дуже сильний попит на справедливість", — сказав Масі Найєм.

Анастасія Блищик вважає, що в партнерів немає вибору не погодитися на "план" Зеленського.

"Якщо вони не погодяться, тоді все, вони мають розуміти, що програла не тільки Україна, програли вони усі. Ми країна, яка ніколи в житті не воювала, ми не мали ніколи потужного виробництва якогось озброєння, техніки, ми повіддавали всю свою зброю, розформували практично армію, віддали ядерку, і ми мали надію, що нам будуть допомагати", — сказала військова.

Не можна допустити, аби на політичній світовій арені було зрозуміло, що Путін переможець. Вона думає, що партнери це прекрасно усвідомлюють, а тому й продовжують допомагати. Звісно ж, за словами Блищик, все залежатиме від виборів у США.

"Маю надію, що підтримка все одно буде наростати, і її буде якомога більше. Але не можна виключно розраховувати лише на партнерів. Ми маємо щось трошки самі робити — виробництво снарядів, дронів. Я мрію про той день, коли воїни ЗСУ нічого не будуть просити в соцмережах, не відкриватимуть ніякі збори. Я мрію про цей день, коли держава буде забезпечувати на всі 100% автівками, дронами, боєприпасами, ракетами, технікою, усім", — додала вона.

Колишній нардеп Луценко заявив, що якщо партнери не будуть на 100% погоджуватися з "планом", то все одно продовжать допомогу. Завжди зʼявляється якийсь чинник, яких дозволяє отримувати допомогу.

Військовослужбовець Найєм наголосив, що Україна програє війну, якщо партнери припинять допомогу.

"Якщо партнери не будуть допомагати, ми програємо одразу, тому що це озброєння, фінансування", — додав він.

Нагадаємо, 16 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план перемоги", який представив Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. За його словами, йдеться про створення умов, коли для РФ стає занадто високою ціною продовжувати залишатися в Україні.

17 жовтня у ЗМІ повідомили, що ключовим елементом "плану перемоги" є офіційне запрошення України в НАТО. Тоді як у представленому "плані" не було розкрито його секретних пунктів.