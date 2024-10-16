"План перемоги" не передбачає звільнення всіх територій військовим шляхом, — Подоляк (відео)

Радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що "план перемоги" має створити для РФ умови, за яких вона змушена буде платити "високою ціною, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території".

Related video

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "План перемоги", який сьогодні представив президент Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих Росією територій військовим шляхом. Про це він заявив у проєкті "Тема з Мосейчук".

"Президент неодноразово про це говорив — це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом. Цей план примусу Росії — це створення умов, коли для Росії залишається надто високою ціною, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території", — сказав він.

При цьому, вважає Подоляк, будь-які "мирні формули", які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють.

"Не існує ніякої "формули Расмуссена" чи "формули Кіссінджера". Немає цих формул. І президент у своєму виступі досить чітко це сказав. Як тільки Росія залишилася на клаптику української території — все, у нас війна не закінчена. Вона триває — у різних форматах, а потім знову гаряча фаза", — вважає радник керівника ОП.

Нагадаємо, Подоляк розкрив, про що йдеться у секретних додатках "Плану перемоги". За його словами, Києву потрібні два компоненти від партнерів і він має підтвердження, наскільки це ефективно б’є по Кремлю.

16 жовтня президент Зеленський презентував у Верховній Раді свій "план перемоги". Перший пункт документа — запрошення України до НАТО вже зараз. Крім того, пропонується розгорнути на території країни зброю неядерного стримування і повернути війну на територію Росії, щоб повалити режим Кремля.